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老公女同事在公司群組請大家「幫挑情趣內衣」　人妻：想勾引誰

女同事在公司群組請大家幫挑情趣內衣。（示意圖／pixabay）

▲公司群組幾乎都是男生，女同事要大家幫挑情趣內衣。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

公司群組不談公事，搶大家幫挑內衣是哪招？近日有位人妻表示，老公公司有位女同事，在公司群組請大家幫忙挑情趣內衣，「我怎麼覺得有勾引的意味。」

原PO近日在臉書粉專《靠北婚姻2.0》發文說，「今天在老公的手機裡，看到女同事在公司的同事群組內要大家給她意見，幫她挑選情趣內衣。」群組裡面雖然男生女生都有，不過女生同仁才2位，「我怎麼覺得有勾引的意味。」

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此文曝光後，網友紛紛留言回應「這是什麼公司？八大行業嗎？」、「準備當香爐的概念」、「滿滿綠茶味」、「她是給老闆看的，妳想太多了」、「我的部門群組6女1男，不是討論隆乳就是詢問婦科疾病，是貶低的意味好嗎，完全沒當我是個男的」。

也有網友表示，正常人不會這樣問，「問同學也就算了，問同事很奇怪」、「應該是在宣傳準備做賣海鮮的生意」、「所以，誰有給意見」、「現在的豪放女也不少，快退群組吧」、「綠茶婊」、「在群組討論是沒問題，她的主要目的是在釣魚，妳老公只是她的獵物之一」。

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