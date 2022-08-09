砸大錢做「皮膚緊緻療程」！她驚見脖子佈滿黑點如「老母雞」氣炸

▲英國一婦人接受美容療程，結果留下恐怖後遺症。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

英國59歲婦人鮑曼（Jayne Bowman）日前砸大錢接受美容療程，希望藉此消除自己的雙下巴，沒想到療程結束後，雙下巴不但沒有消除，還在她下巴，乃至整個脖子留下整片紅腫，還有數百個黑色斑點狀疤痕，讓她氣炸稱自己「活像隻老母雞」。

跟據《太陽報》報導，英國漢普郡婦人鮑曼為了擺脫自己的雙下巴，花了500英鎊（約新台幣1.8萬）接受「血漿成纖維細胞皮膚緊緻治療」，試圖讓下巴的皮膚收緊，沒想到療程不但沒有收緊她的脖子皮膚，反而留下數百個難看的黑色斑點，以及一大片紅腫。

▲鮑曼氣喊自己活像隻「好母雞」。（圖／翻攝自《太陽報》、PIXABAY）

鮑曼怒控「我希望我的脖子仍然下垂，這種拙劣的美容治療讓我很痛苦」，她在事後馬上找到醫師問責，對方卻僅要她堅持下去，無奈她只能在脖子上塗一層厚厚的奶油來緩解灼燒感，並立即接受光療和微針等治療方式，試圖消除遍佈她胸口、脖子和下巴的黑色斑點，無奈都沒有任何效果。

「我不想再出門了，我要當個隱士，因為我不想讓人們看到我可怕的傷疤。他們看起來很醜，我很生氣」，鮑曼憤怒表示，這些可怕的疤痕已經嚴重影響到她的生活，就連她向治療醫師要求提供療程細節以便申請保險時，對方還推託稱「不記得了」。報導則指出，近年類似的非手術美容治療方式在英國大受歡迎，不過有許多未註冊的美容師，使用未經許可的激光、填充劑和肉毒桿菌等進行治療，相關糾紛層出不窮。

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