快訊／月入60萬移工仲介遭反綁封口亡　1疑凶逃39時後落網

記者高堂堯、林冠吟／南投報導

南投一名移工仲介張姓男子9日上午被發現陳屍自家客廳，雙手更遭到反綁，其胞姊發現後嚇得趕緊報警，警方初步調查，張男生前疑遭痛毆，目前朝凶殺案等任何可能方向偵辦中；張男胞姊激動泣訴，張男雙手腕、脖子都遭電線綑綁，脖子甚至被綁在椅腳上，全身被打得傷痕累累，死狀甚為悽慘。而警方經搜查，終於在10日鎖定一名林姓外籍移工涉有重嫌，目前已將人帶回偵辦，不排除仍有其他共犯在逃。

▲警方封鎖命案現場，經2日追捕終於逮到一名涉案林姓外籍移工。（圖／記者高堂堯翻攝）



據了解，張姓男子今年61歲、從事外籍移工仲介，越南語相當流利，平時也向鄰居自稱自己很有錢，月入6、70萬，而其住處出入複雜，經常有移工進出；9日被胞姊發現時已無生命跡象，且頸部軟組織環形凹陷，頭頸部以上與背部呈現大面積瘀斑，兩側下肢也有開放性傷口，經急救後仍是回天乏術，警方研判遭凌虐兇殺的可能性不小，立刻封鎖現場、入內調查採證，並積極調閱周邊監視器、尋找可疑人士出入的蹤跡。

警方在經過39小時的搜查偵辦後，也鎖定一名林姓外籍移工涉有重嫌，並在10日晚間將人帶回偵辦，不排除仍有其餘共犯，至於該名涉案林姓外籍男子是否就是主嫌，仍有待進一步調查釐清。

因張男患有糖尿病，張姊每天都會送營養早餐到其住處、幫弟弟的健康把關，9日早上8點多抵達按門鈴，張男卻沒來應門，於是拿鑰匙開門，發現屋裡沒開燈、視線昏暗，再仔細一看就驚見張男倒臥地上、雙手被電線綑綁，還以為弟弟自殺了，連忙開燈，才看到連脖子都被電線纏繞、口部被衣物塞住，從頭到腳都布滿傷痕，而且電線綁得很緊、用剪刀才能剪開，可惜姊姊緊急幫張男脫困時，張男全身只剩背部有餘溫、手已冰冷。

張男親友也透露，張男的工作性質讓他平時必須在身上、家中和座車都置放現金，平時也會配掛金項鍊、金戒指和金手鍊等飾品，且在案發後都消失不見，懷疑兇手是謀財害命，警方目前持續偵辦緝凶中。