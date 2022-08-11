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宜蘭親子民宿浴室「玻璃門爆裂」！3女童全身是血　老闆娘喊不知道

▲▼宜蘭親子民宿的浴室玻璃門爆裂，3名女童滿身是血。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）

▲宜蘭親子民宿的浴室玻璃門爆裂，3名女童滿身是血。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）

記者柯振中／綜合報導

變調父親節！台北市一名李姓男子趁著父親節期間帶兒女出遊，到宜蘭某間親子民宿遊玩，沒想到深夜浴室玻璃門爆裂，導致3名女兒分別受了輕重傷，大女兒身口最嚴重，甚至將浴巾染紅，恐怖的畫面令人慘不忍睹。事後，民宿業者也出面道歉，不過老闆娘與顧客的對話截圖曝光，慘遭網友罵翻。

李姓男子在臉書社團「好想住飯店　好康.踩雷不藏私」分享，他趁著父親節期間，帶女兒到宜蘭遊玩，期間入住知名「丟丟噹親子樂園民宿」的101號房，沒想到7日深夜11點時，乾濕分離的玻璃門突然破裂，導致在浴室內的3名女童分別受了輕重傷，他的大女兒傷勢最為嚴重，額頭鮮血直流，連包裹傷口的浴巾都染得通紅。

李男表示，儘管消防員火速抵達，仍然沒有辦法救人，因為後棟民宿的大門深鎖，無法開啟，民宿業者原先告知「半夜不會關車道」，沒想到他與女兒們被關在門裡面，也不曉得怎麼開

▲▼宜蘭親子民宿的浴室玻璃門爆裂，3名女童滿身是血。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）

▲宜蘭親子民宿的浴室玻璃門爆裂，3名女童滿身是血。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）

雖然同行友人立刻聯絡業者，業者也迅速抵達現場，但這3到5分鐘的時間，他只能抱著渾身是血的女兒、隔著大門與消防員對話，感覺彷彿過了一個世紀般漫長。

男子表示，當時消防員告知「加壓止血」，且要求快點打開門，嘴裡還抱怨「怎麼又是這一間？上個月不是才爆」，聽完以後，他立刻回頭詢問正在開門的女員工，對方則不斷回應「不知道、不清楚」。沒想到，隔天李男才知道，該名一問三不知的女員工竟是老闆娘，氣得質疑「不到兩個月，同一間浴室連續爆了兩次」，老闆娘怎麼可能不知情。

▼李男凌晨帶女兒到醫院就醫，女兒全身上下多處傷痕。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）

▲▼宜蘭親子民宿的浴室玻璃門爆裂，3名女童滿身是血。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）

陪同就醫的過程，李男相當煎熬，二女兒只有輕微劃傷，但大女兒全身多處受傷、4處需要縫合，連續10多針施下去，嚇得女兒哭喊「好了沒」、「不要再來了」。

令李男更生氣的是，民宿業者得知狀況，竟然回應「這皮肉傷，你們今天的行程可以繼續走」、「房費28,000退了，這件事就算了好嗎」、「不然我們給你優惠券，下次再來」，讓李男十分生氣，這絕非皮肉傷，女兒腿部多處遭到玻璃碎片穿刺，根本無法行走，他不可能就這樣輕描淡寫帶過。

▼女童受到嚴重的傷，業者卻稱「皮肉傷不影響行程」。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）

▲▼宜蘭親子民宿的浴室玻璃門爆裂，3名女童滿身是血。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）

李男指控，由於正值選務期間，他曾協助議員處理事件，深知依法辦事的重要，於是要求民宿業者進行全面安全檢查，才能營業，對方卻告知「後面客人行程都排了，不能通知排開」，且發生事故的101號房只是拆掉乾濕分離門，就讓下一組客人繼續使用

李男表示，跟民宿業者溝通的過程中，對方還有意無意地搬出兒少法，告知「小孩玩水大人沒有在一旁顧，出意外要負全責」，讓他更加憤怒，縱使小孩洗澡時沒有大人照顧，但設備損壞造成傷害是事實，業者居然還用這種口吻回應，態度令人相當不認同。

李男指出，當下是小朋友們玩完水，出來要大人幫忙穿衣服，大人走進浴室的當下，玻璃門瞬間爆裂，並非小孩獨自在內玩水造成事故。

李男當時也建議業者，繼續營業可能造成社會觀感不佳，讓社會大眾有「民宿對安全不重視」的感覺，對方卻認為是在施壓，這間民宿評價極高，且營業6年來累積不少忠實客戶，看來這次發生的事件，還不足以讓業者警惕，「因為前一組客人的爆裂事件，甚至連保險醫療的賠償作業老闆都一無所知！業務員打來跟我確認的內容，跟老闆一開始講的也完全不一樣！他們也沒有為此而升高安全標準！」

李男指出，後續業者有包紅包慰問、給予禮品，但並非他們所要求的，當下也有退還，是業者告知「一碼歸一碼」，用來替女童壓驚，他才決定收下，沒想到卻被併入「精神撫慰金」當中，讓他十分不滿。

▲▼宜蘭親子民宿的浴室玻璃門爆裂，3名女童滿身是血,丟丟噹親子樂園民宿。（圖／翻攝臉書／丟丟噹親子樂園民宿）

▲宜蘭親子民宿的浴室玻璃門爆裂，3名女童滿身是血，業者深夜回應。點圖可放大。（圖／翻攝臉書／丟丟噹親子樂園民宿）

對此，丟丟噹親子樂園民宿10日深夜回應，針對李男、范男7日入住時，發生小朋友受傷的意外，他們深感抱歉，事件發生的當下，都有全程陪同送醫，後續出院、回館也都有陪同，隔天的慰問、至10日討論賠償事宜，都有持續聯繫，這兩天也一直與廠商聯繫、會勘，是真心願意負責，不會推卸任何責任。

業者指出，得知孩子受傷，他也感到相當焦急，希望能做些什麼，如果員工或家人因為心急，而導致李男一家不愉快，他感到相當抱歉，再多的解釋都比不上孩子，希望能得到改善的機會。

業者說明，他經營親子民宿多年，一直以來都想給孩子、家長更好的環境，絕對是想要好好經營，對於評論、建言也都虛心接受，因為民宿沒有24小時管家駐守，為了旅客安全，會在後方大門進行門禁管制，這次的意外發生後，也會檢討SOP，在保障旅客安全、機動狀況之間取得平衡。

▲▼宜蘭親子民宿的浴室玻璃門爆裂，3名女童滿身是血。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）

▲不過，有旅客張貼與老闆娘的對話，老闆娘的看法似乎與業者有出入。點圖可放大。（圖／翻攝臉書／好想住飯店好康.踩雷不藏私）

業者指出，此次的申明主要是想向關心事件的家長告知，他們絕對沒有逃避責任的意思，也對受傷的小朋友、家長至上萬分歉意，希望孩子能夠早日痊癒。

不過，後續有客人張貼與民宿溝通的截圖，老闆娘卻告知「協商破裂」，原因是「客人索求無度」，也認為若正常使用，不會發生這種情況，是因為「小孩反推（門）大人不在現場」，進而導致事故發生，看起來沒有檢討的意思。

網友們也對這起事件感到憤怒，不斷留言斥責，「應該立即停業，全面安檢吧」、「道歉就能讓孩子恢復健康嗎？根本就是偷工減料的店家」、「太扯了，根本應該馬上停業啊！發生這麼嚴重的事情，這麼大一間親子民宿，安全的措施不是應該是最基本的責任嗎」、「已經連兩爆了，不該先主動自行停業，全面檢修所有玻璃安全，以挽回顧客住宿的信心嗎？若是心存僥倖仍繼續營業，之後第三爆出了人命，則後悔莫及。」

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