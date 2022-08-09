宜蘭神秘沙灘驚見2條「戰備壕溝」！遊客以為應對共軍　背後真相曝

▲神秘沙灘9日突然出現2條「壕溝」，讓遊客一度聯想近日共軍軍演。（圖／記者游芳男翻攝）

記者柯沛辰、游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣南澳神秘沙灘9日出現2條大型壕溝，有民眾聯想到近日共軍軍演，一度以為是軍方挖掘來作戰備使用。原來，財政部國有財產署認定沙灘車業者違規營業，所以特地請怪手在前往海蝕洞的路上挖出2條長100公尺、寬2公尺的壕溝，以阻絕業者非法載客到海蝕洞露營。

近年來神秘沙灘頗受歡迎，每到夏天遊客絡繹不絕，隨著暑假旺季到來，不少業者開始在這片國有地上出租車輛，或攬客到海蝕洞露營，所以不時有遊客在沙灘上疾駛，總是揚起大量沙塵，讓其他散步的遊客不堪其擾。另外，還有業者提前到海蝕洞佔位，保留給自己的客人露營、烤肉、開趴，引起爭議。

▲國產署請怪手挖出長100公尺、寬2公尺的壕溝，以阻絕沙灘車進出。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

為此，國產署特地邀集相關單位研討，最終決定採取多項辦法，18日前往現場張貼公告，要求業者遷移沙灘車，並發文給縣府主管機關，函請稽查沙灘車營業使用是否有合法的營利事業登記。國產署宜蘭辦事處指出，沙灘車無權使用國有地，若不移車將請警方依竊占罪偵辦。

原先國產署打算在神秘沙灘設置消波塊，直接阻擋沙灘車進入，但有意見擔心影響救災車輛通行，因此該辦法暫緩，而是改由在神秘沙灘通往海蝕洞的路上挖出2條壕溝，阻絕沙灘車進出。怪手9日動工後，一度有民眾誤以為是軍方所為，引發討論。

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