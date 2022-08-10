員工竊保管箱千萬贓款賭光！高院判五結鄉農會「懲罰性賠償80萬」

▲宜蘭五結鄉農會2020年爆出員工偷竊客戶保管箱醜聞。（圖／ETtoday資料照）

記者黃資真／宜蘭報導

宜蘭縣五結鄉農會爆出黃姓員工因沉迷賭博，偷走59名客戶的保管箱，將存放的黃金、首飾等變賣獲利1327萬元，其中損失164萬元的許姓存戶向農會與黃男提告求償。高等法院日前判決農會和黃男得連帶賠償164萬元外，農會另需賠償80萬元的懲罰性賠償金，可上訴。

判決指出，黃男自2012年起擔任五結鄉農會的資訊人員，卻沉迷電子遊藝場及網路賭博遊戲，由於需要鉅額賭金，從2018年7月起開始，便利用職務之便，陸續竊取59名客戶所存放的首飾、金塊等，拿去變賣後一共得手1327萬元。直到2020年4月，許姓客戶發現自己存放的27.65兩黃金消失，害他損失164萬4096元，向黃男提告。

刑事部分，高院依21個竊盜、8個偽造文書罪，合併判黃男5年10月、1年6月得易科罰金。

民事部分，許男除了向黃男求償外，由於農會為黃男的雇用人，應負起連帶賠償；另根據消費者保護法第51條規定，請求五結鄉農會賠償損害額3倍的懲罰性賠償金493萬多元。

高等法院認為，五結鄉農會未舉證證明已善盡選任、監督黃男職務執行之責任，要求連帶賠償有理，黃男與農會須賠償許姓存戶共164萬多元；另外，高院認為農會確實未能完善執行內部控制制度，鑰匙保管人也沒有善盡管理人責任，因此適用消保法，懲罰性賠償金以損害額0.5倍，即80萬元為適當。

▲黃姓資訊人員（中）沉迷賭博，竟將歪腦筋動到客戶保管箱上。（圖／資料照）