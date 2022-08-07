普渡法會「突刮強風」棚架倒塌！屏東9人送醫　他縫7針發抖：好可怕

▲普渡法會突刮強風吹倒棚架，屏東里港9人送醫。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者柯沛辰、陳崑福／屏東報導

屏東縣里港鄉公所7日在第一公墓舉辦中元普渡法會，不料下午2點30分突然一陣強風吹來，導致現場棚架倒塌，連掛了水桶的棚架也被吹走，造成約20人受傷，其中9人送醫救治。

屏東縣消防局7日下午2點30分接獲報案，里港鄉第一公墓舉辦中元普渡法會，但因午後雷陣雨風勢過大，棚架倒塌，現場多人受傷，因此派遣里港、九如及鹽埔3輛救護車前往馳援。

消防到場時發現，現場約20人受傷，其中5男4女傷勢較重，所幸皆意識清醒，經送寶建醫院、屏東醫院及高雄旗山醫院救治，僅剩一位柯姓女子仍住院治療，其餘8人皆已出院返家。

▲當地民眾貼出現場情況，可見棚架、供品散落一地。（圖／翻攝自臉書社團／里港郎附屬販賣部）

事後，有網友在「里港郎附屬販賣版」貼出現場照片。不少人心有餘悸地說「好可怕，目前還在發抖中。縫了7針，家姐更為嚴重」、「颱風等級的，而且來得很快」、「下午真的是狂風暴雨，不誇張，在風雨中燒紙錢，紙錢飛到紗門，燒破幾個大洞，差點火災，恐怖，史無前例的誇張。」

對此，鄉長徐國銘也在文章下方留言回覆「該做的防護措施都有做，今天的風太大了」。目前里港鄉公所已彙整傷者名單，後續將協助醫藥費。

▼鄉公所彙整傷者名單，後續將協助醫藥費。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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