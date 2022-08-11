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社會 社會焦點 保障人權

老婆提早回家！驚見「丈夫與裸女躺床」　跨國怒告2人100萬

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲妻返台探親完提早返回加拿大，竟撞見夫與裸女躺床。（示意圖／取自Pexels）

實習記者徐芷儀／綜合報導

擁有雙重國籍的黃男和妻子移民加拿大近30年，雙方育有一子，黃男妻子表示， 丈夫時常鼓勵她回台灣探親，不料3年前她提早從台灣返回加拿大，竟撞見丈夫與小美（化名）兩人全身赤裸躺在臥室床上，眼前場景讓她懷疑，附卡先前就被丈夫拿去買名牌包送給小美，於是怒告2人賠償新台幣100萬元。不過高雄地院認定此案件應適用加拿大之法律，故判妻子敗訴。

黃妻主張與黃男在33年前遠赴加拿大定居，4年後取得加拿大國籍，之後才結婚並育有一子，3年前她發現丈夫多次以公事為由藉口出差台灣，並且時常鼓勵她休假回台探親，沒想到丈夫早就在同年4月就濫用職權之便，趁她不在的時間，以公款購買機票招待小美來加拿大遊玩，邀請對方住在家中。

同年9月黃妻提早從台灣探親完返回加拿大，回家竟然發現丈夫與小美兩人，全身赤裸躺在家中的臥室床上，明顯超過一般正常男女之間的朋友關係，故認定此事件足以動搖兩人的夫妻關係，也造成她精神上的損害，隨後在加拿大提出離婚訴訟，並向高雄地院提告2人侵權，求償百萬元精神撫慰。

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲妻子指控老公動用公款，購買機票招待小美來加拿大遊玩。（示意圖／取自pixabay）

對此事件黃男稱，他長年居住在加拿大，已經獲得加拿大的國籍，侵權的行為並不是在台灣發生，高雄地院並無審判權。他更強調小美從事帶貨銷售性質的工作，到加拿大是為了幫客人批貨，需四處行走，並沒有住在他加拿大的住處。

小美則是回答，自己與黃男是因為業務關係而認識，借住在黃男家中客房是為了節省房費，機票錢也是自己刷卡支付，且黃男並未提及已婚、家庭、妻小等情況，兩人也沒有交往，當時僅是一時互有好感而同床，並無任何進一步踰矩之行為。

此案件法官認為黃男與黃妻2人，已移民加拿大並取得加拿大國籍近30年，所有生活及經濟活動幾乎都在加拿大，偶爾才會回台灣，依涉外民事法律適用法規定，自應以侵權行為地法即加拿大法律為準據法。被告主張本案應適用加拿大法律為準據法，高雄地院認為依法有據，駁回黃妻告訴，判她敗訴，仍可上訴。

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