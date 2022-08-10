藍營反對再+1　顏寬恒籲國民黨「做到三前提」：深思訪陸必要性

▲前國民黨立委顏寬恒。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨副主席夏立言10日率團訪陸，不僅陸委會、綠營認為時機不宜，連自家藍營青壯派都紛紛展開連署，盼黨高層能夠停止出訪；國民黨前立委顏寬恒也呼籲，除非國民黨能做到三個前提，否則應深思訪陸之必要性，還是為做而做？

顏寬恒10日在臉書上發文表示，正值共軍頻繁軍演、在台海周遭發射飛彈敏感時機，國民黨卻率團訪陸，他呼籲，除非國民黨能做到3個前提，包含：

第一、眾所皆知對岸將會採取一切經濟、武力、民間交流等方式進行統戰，這是共產黨公開宣示過的方針；但對台灣而言，國民黨能否堅定地表達自己主權立場，以對等的身分參與，談民生、和平，「腰桿都得給它挺直。」

第二、兩岸當前的緊張氛圍不能視而不見，國民黨必須清楚向陸方抗議，解放軍近日種種演習對台灣民生、社會安全所產生的負面影響，他認為「任何合作的前提，都必須建立在兩岸的和平」，台灣拒絕武嚇式逼犯，對岸必須釋出善意才有對談的可能。

第三、台灣要以何種基礎與大陸對談？隨著時代變遷，社會集體意識與過去大為不同，台灣在民進黨課綱下，早與「中國」二字斷裂脫節，倘若國民黨說不出「中華民國」、捍衛不了台灣的主權，就不存在談判的基礎。試問當前國民黨的兩岸政策究竟為何？若無全新見解得以解套，就毫無訪陸必要。

顏寬恒強調，「愛台灣、台派」這些名詞從來都不是民進黨的專利，而是全台2300萬人的天性，國民黨不該受民進黨扣帽的箝制與侷限，必須深思自己做為中華民國擁護者，該如何廣納現今社會共識來改變、調整，「這三個大前提倘若做不到，請國民黨務必三思。」