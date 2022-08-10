快訊／迎戰大選！蔡英文：挺21位「會做事戰隊」　台灣隊站出來

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（9日）完成九合一選舉提名最後一片拼圖，身兼黨主席的總統蔡英文宣布，徵召客家部主任周江杰為新竹縣長候選人、黨部主委李問為連江縣長候選人、前縣長陳光復為澎湖縣長候選人。蔡英文說，距離年底選舉不到4個月，民進黨21位「會做事戰隊」已經全部就位，要一起實現顧家鄉、拚未來的承諾，呼籲所有台灣隊站出來，讓會做事的人來服務，團結邁向勝選。

▲總統蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

蔡英文表示，過去一周以來中共在台灣周邊進行軍事演習，讓其體認到，正常的生活不會從天上掉下來，民主自由也必須靠自己來捍衛，台灣需要勇敢堅定的縣市首長，守護國家安全，民進黨身為執政黨，有責任也有義務為離島民眾提名最好的候選人。

蔡英文稱讚李問說，他是實實在在捲起袖子耕耘地方的年輕世代，吸引國際觀光客造訪連江縣、在當地創辦英語教室，開啟連結世界的一扇窗，這次是民進黨第一次提名連江縣長候選人，盼李問翻轉連江，為國境最前線創造繁榮、守護安全。

對於陳光復，蔡英文表示，過去在他澎湖縣長任內，有政績也有口碑，把老的小的都顧得很好；蔡英文也稱讚周江杰說，現在國際供應鏈在變化，需要不一樣的首長，用創新思維為地方擘劃經濟，周擔任客家部主任期間，不忘參與地方創生討論，一定能夠加速新竹縣發展。