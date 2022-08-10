中國持續軍演！鄰近基隆港北方三島　黃希賢憂漁民安全

▲中國持續軍演！無黨籍基隆市長參選人黃希賢憂，漁民冒著生命危險出海。（圖／黃希賢辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2022台海危機，中國解放軍東部戰區原宣布4至7日在我國周邊6個海域進行軍演，其中範圍包括鄰近基隆港的北方三島，對基隆漁業產生莫大影響，豈料9日宣布繼續軍演。無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，除對基隆漁民造成最大的安全威脅外，也讓基隆漁獲受到巨大衝擊，水產被禁更是水上加霜，政府卻毫無配套措施，讓漁民冒著生命危險也要堅持出海。

黃希賢指出，基隆漁民最重要的經濟漁場即在北方三島海域，每年至少有10萬公噸的漁獲量，產值至少100億，占了全台60％的漁獲量，可謂我國近海漁業的重要命脈，但軍演持續的情況下，先不論水產遭禁銷中國，連銷往其他國家及國內的漁獲生計，都受到空前的損失。

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黃希賢說，中國陸續禁止我國石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚等進口，這些魚種都是基隆漁民重要的經濟來源，其中基隆八斗子漁港是重要的白帶魚集貨中心，基隆白帶魚的年產量在1500至2000公噸間，約8成銷住大陸，是為最大宗的魚種，被禁銷後，漁民要如何賴以為生？

「蔡政府別想著只賣芒果乾（亡國感）！」黃希賢強調，中央除了喊抗中保台、叫國軍來吃、包便當外，針對白帶魚、午仔魚，漁業署目前只有想著透過加工廠出口，但對漁獲的損失，有何其他的配套措施或是補助？

黃希賢說，基隆漁民對於中央政府無任何配套措施外感到無奈又憤怒，有的甘願冒著生命安全危險，仍堅持準備近月的補給品出海，試圖避開軍演區域，但怎知日後是否將會擴大？兩岸若繼續對立，只會置台灣於危機、漁民於水火中，蔡政府除選票考量外，還有絲毫具體作為嗎？

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