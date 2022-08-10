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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文不甩台大！定調力挺林智堅　趙少康轟：全黨硬拗到底

▲▼ 。（圖／林智堅臉書）

▲總統蔡英文10日定調力挺林智堅。（圖／林智堅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅被控論文抄襲，遭台大撤銷碩士學位。民進黨主席、總統蔡英文今（10日）表示，願意選擇相信林智堅沒有抄襲，並呼籲黨公職「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」。對此，資深媒體人趙少康批評民進黨全黨一起「硬拗到底」，甚至不惜全黨槓上台大，直呼「林智堅已成選戰最大笑話」。

趙少康今天在臉書以「民進黨秀下限，林智堅已成選戰最大笑話」為題發文表示，林智堅犯錯還想圓謊，圓謊不成就開始抹黑、栽贓台大，台大三度請你出面說明，你都不出席，明明是被檢舉人還要大家配合你的時間，選市長有這麼偉大嗎？抄襲鐵證如山還在耍大牌，等到台大公佈調查結果的前一天深夜，才趕快寄信表達出席意願，接著帶風向說是台大不給你機會出面說明、栽贓台大，用心真的很壞，一場論文門便看出林智堅的處事態度，這種人連做一個人都有問題，根本沒有資格當市長。

趙少康指出，到現在，林智堅還在硬拗民調是他做的，但民調實際上應該是民調公司做的，就算是你提供民調資料給余正煌，跟論文是你寫的根本是兩回事，難道提供一項「食材」，就可以聲稱自己是煮出那盤菜的廚師嗎？何況這「食材」也不是你生產的，兩份論文從摘要、第一章、第三章、第四章、結論都大篇幅抄襲，連錯字都一樣，林智堅還在強辯，實在難看。

▲▼ 。（圖／林智堅臉書）

▲蔡英文下令黨公職，「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」。（圖／沈慧虹臉書）

至於陳明通在學術倫理應負什麼責任？趙少康認為，陳明通光是三次發數千字文袒護林智堅，最終被台大學倫會提出11項證據一一打臉，就應知所進退，即刻辭去台大教授、國安局長等職務，最近更有媒體爆料陳明通過去指導或擔任口試委員的論文中，驚見「五胞胎」，我也希望台大把這些問題查清楚，否則怎麼對得起其他努力考上台大、認真研究的莘莘學子？

趙少康文末痛斥，這場論文門，民進黨上至總統、下至議員，全都「上錯車」。如今為了選情，也只能不分對錯，全黨一起「硬拗到底」，讓林智堅「扯謊到底」，甚至不惜「全黨槓上台大」，抹黑管中閔、抹黑蘇宏達、抹黑台大、抹黑學倫會，整個黨宛如「羊群效應」的盲從，成為今年最大的笑話。

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