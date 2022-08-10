「朱立倫、侯友宜終須攤牌」　鄭文燦：兩人動作都鋪陳要選總統

▲桃園市長鄭文燦。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

對於年底新北市長選戰，桃園市長鄭文燦10日認為，在年底地方選舉結束後，國民黨就要攤牌了，誰來選總統拖不過半年，「基本上國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜終須攤牌，兩人都沒說不選總統，兩人動作都是在鋪陳要選的方向」。

談及民進黨新北市長參選人林佳龍，鄭文燦表示，他對於城市的論述，是建立在過去擔任交通部長、台中市長，他對新北是有了解的，對新北有很多主張，目前侯友宜則是採取「冷處理」。

鄭文燦認為，不可能一場選舉都不對話，選舉都有對壘交鋒主題，新北市要大翻轉要有新思維，哪些工作可以做更大改變，他覺得民進黨在新北市支持度相當穩定，過去最高就輸到30萬票，最低輸2萬票，但總統選舉有贏過40萬票，新北基本上還是很精彩，不會是一面倒的選舉。

對於侯友宜是否挑戰2024總統，鄭文燦表示，國民黨這次地方選舉完就要攤牌，誰來選總統拖不過半年，這題侯友宜很難迴避的，也不可能面對林佳龍選新北市長所提的一系列政見都不回應。

鄭文燦判斷，林佳龍支持度會越來越高，這是一定的，因為過去沒有候選人，黨內還沒有凝聚，現在很快就凝聚起來，不僅華麗轉身，讓大家看到新北非常新的選舉起點，很快的進入狀況，所以民調跟支持度會很快提升。

「基本上朱立倫跟侯友宜終須攤牌」。鄭文燦直言，他們兩人都沒有講說不選總統，兩人動作都是在鋪陳要選的方向，到時候就看怎麼解套，就要看選民接不接受，以及國民黨內部競合關係，這場選舉新北市長選舉，不會說侯友宜冷處理可以結束的。

鄭文燦舉例，上一輪冷處理案件是「恩恩案」，民眾突然發現這個系統失靈了，怎會用這種態度處理重大事件，讓大家很意外，當然選舉也一樣，這無法冷處理的，尤其400萬人口的新北市難道不需要把市政拿出來討論嗎？這對於候選人都是義務。