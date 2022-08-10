振興加碼！9／30前搭高鐵　萬張商務車廂88折優惠券豪氣抽

▲高鐵商務艙車廂。（圖／記者賴文萱攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部祭出國旅振興，暑假湧現出遊潮，高鐵繼推出「旅行百百派」旅運振興後，今(8/10)再宣布加碼振興推出「搭高鐵·豪氣派，商務車廂豪氣抽」，只要高鐵會員9/30前搭高鐵，將有萬張商務車廂88折優惠券可豪氣抽獎。

台灣高鐵公司表示，TGo會員即日起至9/30止，期間搭乘高鐵不限區間、票種及各種優惠方案，都可參加抽獎，總計有1萬張商務車廂88折優惠券將全數回饋旅客；預計10月底公告1萬名幸運得主，贈送之商務車廂88折優惠券適用平日週一至週四，使用期間自2022/11/1起至2023/3/30止，疏運期間不適用。

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高鐵公司也指出，配合「旅行百百派」台灣高鐵旅運振興方案，除本次抽獎活動外，即日起至9/30還有「美好驚喜 指定會員專屬」最低77折起、「月月Go有禮 指定車次88折」以及「高鐵假期點數折抵放大三倍」等三大會員專屬優惠。

其中「美好驚喜 指定會員專屬」優惠，只要在活動期間登入TGo會員帳戶，指定會員隨機可獲得二次標準車廂對號座購票77折、82折或88折不等的驚喜優惠；「月月Go有禮 指定車次88折」優惠則於活動期間，加碼提供TGo會員每月四次指定車次標準車廂對號座88折優惠，登入會員帳戶至「兌換專區」頁即可使用。此外「高鐵假期點數折抵放大三倍」活動，點數可折抵「高鐵假期」全產品，點數放大抵。