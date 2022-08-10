「嘴巴說捍衛身體很誠實」　郭國文嗆國民黨：與惡霸狼狽為奸

▲民進黨立委郭國文訪日。（圖／翻攝自Facebook／郭國文）

記者詹宜庭／台北報導

兩岸關係正值緊張情勢，國民黨副主席夏立言今（10日）率團赴中國大陸訪問，引發各界熱議。立法院亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文痛批，國民黨選在敏感時機執意訪中，並拜會國台辦主任劉結一，「根本是嘴巴說捍衛主權，身體卻很誠實。」更呼籲國民黨「不要扯後腿，和破壞和平的惡霸狼狽為奸！」

立法院亞東國會議員友好協會4日啟程訪問日本，悼念已故的前日本首相安倍晉三外，更針對台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）與日方進行交流，以及拜會日本國會議員推動日本版「台灣旅行法」。

郭國文10日在臉書上發文表示，為維護台海穩定與和平、力拚台日友好，訪日團7天拜會近70人，今天是訪日行程的最後一天，與立委何志偉、立委林靜儀、立委張廖萬堅、立委林楚茵一同舉辦成果發表會，向外界說明一週下來，累積了16場拜會，見了接近70位政治人物與學者，團員都稱是鐵人行程；許多日本議員皆表達訪台意願，也願意加以研究「台灣旅行法」令他十分感動。

然而，時值中國大陸對台實彈軍演、台海緊張時刻，郭國文痛批夏立言不顧陸委會勸阻率團訪問中國大陸，「根本就是嘴巴說捍衛主權，身體卻很誠實。」他說，參訪團努力在日本拚外交，夏立言竟然到中國拜會政協主席汪洋、國台辦主任劉結一等官員，向他們「解釋」為什麼國民黨對外放話親美、「討論」如何淡化台人仇中氣氛。

郭國文開嗆，國民黨最愛抨擊外界抹紅他們，卻在共軍挑釁、向世界宣示侵台企圖敏感時機，赴中討論如何減少台灣民眾抗中保台的決心，「根本是為自己貼上紅色代言人的標籤！」

郭國文強調，立法院亞東國會議員友好協會此次訪日行程，努力推動CPTPP與「台灣旅行法」，盼能透過堅持自由民主之盟友來維護台海穩定與和平，「請國民黨不要扯後腿，和破壞和平的惡霸狼狽為奸！」