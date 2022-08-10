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「超強運4星座」8月旺到爆！專家：財運、桃花擋不住

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲4星座8月開始一路長紅，財運旺翻！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／林懿捷報導

今年已來到8月份，無論前面7個月過得如何，都希望可以維持好運，或是能轉運、迎接新氣象。《搜狐網》運勢專欄即點名了包括牡羊座、摩羯座、水瓶座、雙子座4個星座，在8月會獲得老天爺的眷顧，吉星高照，順風順水。

牡羊座

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牡羊座的朋友運勢一直都不錯，奔放自由的個性，為他們帶來特別好的運氣。很有義氣的他們在賺錢時，也不會忘了拉拔朋友，一起發財。雖然之前面臨一點阻礙，但是進入8月，受到財神關照，財源滾滾來。

8月份，最大的吉星開始圍繞著牡羊轉，默不吭聲就發了大財，他們向來都是不屈不撓，不管遭遇什麼情況，總能活力十足地應對，在工作上的能量，就像是戰場上的士兵，不僅頑強作戰，更對勝利有著強烈的渴望。

摩羯座

摩羯座為人處事分明，特別在愛情方面明確，容不下半點雜質，他們看待愛情是自私的，疑心較重，希望能隨時掌握另一半的情況，要是對方遲遲沒有消息，便會胡思亂想。

8月份摩羯座的愛情運勢大有好轉，桃花運特別好，將有不少愛慕者出現，遇到不錯的對象可深入瞭解，能順利走到一起。而有伴侶的摩羯座，在經過時間的磨合，雙方感情升溫，甚至能到論及婚嫁的階段，若沒有出現經濟方面的考量或憂慮，就能喜結良緣，步入婚姻殿堂。

水瓶座

水瓶座在朋友面前，不會表現出沮喪，總是正能量滿滿的他們，不僅自身帶著無窮的力量，還會感染身邊的人，一起積極向上。其實水瓶座的自尊心十分強大，但一點都不自卑，有哪裡不足，就會往哪裡加強，直到獲得大眾肯定為止。

水瓶座的朋友，所作所為看似是為了滿足自己的虛榮心，但其實抱著遠大的理想，正義凜然。從8月份開始，水瓶座天降鴻福，前有自己的努力拚搏，後有貴人提攜相助，使得事業順風順水，走向富貴榮華。

雙子座

雙子座的朋友氣場十足，他們並不是虛張聲勢而已，而是有足夠實力撐起場面，即使現在看起來有點虛，不久之後，他們就會讓一切理想實現。雖然雙子座在日常表現，有點大剌剌的，不拘小節，但在大事面前，會變得一絲不苟，不容許在細節上有差錯。

雙子座的朋友渴望成功，但不急功近利，為人靠譜，他們總希望努力沒有白費，事情能夠如願以償，即使路上有不少的困難和阻撓，也不妨礙他們堅強的心，走上成功之路。

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關鍵字：

星座運勢牡羊座水瓶座雙子座摩羯座

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