　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

愛情來了！「4星座」9月戀愛運超旺「有望脫單」　雙子快出門走走

▲▼情侶,戀愛,感情。（圖／Pixabay）

▲4星座９月桃花運爆棚。（圖／Pixabay）

記者鄭文晴／綜合報導

二十四節氣裡的「白露」已過，時序進入秋天啦，早上起來已經可以感受到些許涼意，不過秋天總讓人莫名覺得清冷、孤單，這時候最想找個伴陪在身邊。《科技紫微網》即分享有「4星座」水瓶座、摩羯座、處女座、雙子座，在9月能收穫超高人氣，享受被桃花圍繞的幸福！

讀文小提醒：請同時查看太陽＋上升星座

[廣告]請繼續往下閱讀...

水瓶座

在感性大爆發的9月裡，水瓶座對愛情的渴望可以說是肆意瘋長，就算再佛系，也會遇到意外的機緣，打亂本來的生活節奏，讓人難以不心生悸動。只是這個月的情緒不算穩定，內心有些矛盾的情緒互相衝突，若把曖昧的苗頭燒成愛情烈火，就需要多一點耐心和技巧。

就算談戀愛這件事不在計畫範圍中，曖昧過後沒能修成正果，仍能享受一下短暫的甜蜜，本月正是水瓶座脫單的幸運月，只要保持開放的心態，自然能夠吸引情投意合的異性出現在周圍。同學聚會和團體聯誼，都將會是這個月裡邂逅一些優質異性的場合。

摩羯座

金星進入處女座，為9月打響了浪漫的第一槍。本月的摩羯座將能夠調整身心，以最好的狀態投身於人際交往中，在各種社交場合都能應對自如，與異性交往也能進退有度。不以脫單為唯一目的，自然的跟異性相處，反而能以最放鬆的心態，招來四面八方的桃花。

部分單身的摩羯座會在追愛的路上不得志，但不要低估自身魅力，有人不解風情，就會有人欣賞你的優秀，需要做的就是堅定內心，減少自我懷疑，因為自信就是最大的魅力來源，能夠招來真正受你吸引的桃花。

處女座

滿月出現在對宮，使得處女座本月的感情生活會有美妙的體驗。曖昧中的雙方會有積極進展，如果此時已心有所屬，就去多製造相處機會，就非常有可能捅破最後那層窗紙，真正進入戀愛，達成雙方的心願。

本月的處女座也會一改先前的懶散作風，開始打理個人形象，無論內在或外在都表現出煥然一新的氣質，是向外界展示風采的絕佳時期。周圍會有不少熱心人士為你介紹對象，同時千萬不要習慣性的拒絕異性示好，先接觸看看再說，畢竟學習與異性相處，也是脫單路上的必修學分。

雙子座

水星在雙子的戀愛宮逆行，為感情世界帶來異動。本月的桃花很多，但多半是主動出擊型，先前天氣熱，懶得出門只想在家吹冷氣，現在天氣轉涼，總沒有藉口再躺在家裡擺爛了，快出門去遇見緣份。另外，在自己常待的地方多擺點鮮花，能夠增旺自身人氣。

不要總是盯著遠方的緣分，更別等著天上掉桃花，啟動身邊原本就有的異性資源，也是一種不錯的思路，就算相識已久的人，也能突然擦出愛的火花！本月最適合主動向異性釋放信號了，雙子座的性格魅力和高情商，很可能讓暗戀的對象把持不住，棄械投降。不過若本身是喜歡追星磕CP的類型，會損耗桃花運。

►「抑菌電扇」驚喜優惠7.2折！節能省電絕不傷荷包

ET快訊
陸21歲妹吃海底撈當場喪命！　店家暫停營業
快訊／台新銀違反銀行法　遭金管會重罰1000萬
搶便宜！　iPhone 13現省4500元
女遊客浮潛被鯊魚攻擊　拖上遊艇「左半身咬爛」慘死
iPhone 14來了！電商預購享獨家好禮　最高15%回饋
快訊／日月潭知名茶葉蛋阿嬤病逝！　暫停營業

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

86條國道客運連假祭優惠！票價約85折　「仍有7成空位可搶」

中秋烤肉賞月！6省道「魔王時段」曝　蘇花公路恐連塞12小時　

強運哥「全聯買到4樣神物」　店員結帳笑出來！網驚呆：內行人

提早返鄉出遊！國道多處路段塞了　中壢到內壢一度「紫爆」

動物收容所大改造 「狗狗監獄」變身「寵物友善景點」

快訊／金盆阿嬤今晨辭世！日月潭知名「阿嬤茶葉蛋」恐成絕響

愛情來了！「4星座」9月戀愛運超旺「有望脫單」　雙子快出門走走

林襄2度發育？整形醫：真的有可能...曝4狀況會讓乳房變大

果粉退卻！「他見iPhone14 Pro紫色遲疑了」嫌髒又醜　實拍照曝光

台中不二糕餅再現人龍！3女排隊聊成麻吉　警1天驅趕數十次違停

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

86條國道客運連假祭優惠！票價約85折　「仍有7成空位可搶」

中秋烤肉賞月！6省道「魔王時段」曝　蘇花公路恐連塞12小時　

強運哥「全聯買到4樣神物」　店員結帳笑出來！網驚呆：內行人

提早返鄉出遊！國道多處路段塞了　中壢到內壢一度「紫爆」

動物收容所大改造 「狗狗監獄」變身「寵物友善景點」

快訊／金盆阿嬤今晨辭世！日月潭知名「阿嬤茶葉蛋」恐成絕響

愛情來了！「4星座」9月戀愛運超旺「有望脫單」　雙子快出門走走

林襄2度發育？整形醫：真的有可能...曝4狀況會讓乳房變大

果粉退卻！「他見iPhone14 Pro紫色遲疑了」嫌髒又醜　實拍照曝光

台中不二糕餅再現人龍！3女排隊聊成麻吉　警1天驅趕數十次違停

螞蟻人必追甜食！台南純鮮奶製爆漿雞蛋糕　每天加碼不同隱藏口味

「Cloud Token」假AI投資虛擬貨幣　吸金詐4千多萬！4人被起訴

家裡出現大壁虎站起來「跟圍牆一樣高」　媽笑：無止盡想騷擾鄰居

東海岸阿美野食攻略！置身溪畔品嚐「真」流水席、體驗透明獨木舟

吳慷仁再度合作賈靜雯「關係不正常」！加碼欺負女神許瑋甯

新北10區預售單價創新高　三重、新莊劍指8字頭

德保拉等4人確診　新洋投泰樂最快下周登板

86條國道客運連假祭優惠！票價約85折　「仍有7成空位可搶」

台鋼雄鷹曾子祐回饋三所母校　捐贈球衣、首月月薪、60雙鞋

男發票末碼0改成5「騙1千元獎金」吃官司　免入獄要付60倍代價

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

梅花估今生成上看中颱　連假變天時間曝

快訊／金盆阿嬤今晨辭世！日月潭知名茶葉蛋恐成絕響

館長抓廖老大2000萬輸贏跳針論述妨害名譽

iPhone14「四機款怎麼挑」一圖秒懂　果粉搖頭了

廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」

懷上第4胎！20歲單親妹喊「增產報國」　她崩潰了

颱風梅花生成！中秋節挾雨襲北台

見iPhone 14「沒1改變」　1族群搖頭不換了

快訊／連假前變天！　2縣市大雨特報

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

掃地機器人開「抓姦模式」！床底吸出偷吃鐵證

阿堂魚肚粥260元　台南業者：原料價格已回跌

好市多買美心月餅　人妻吃1口看這行字秒怒

更多熱門

相關新聞

年紀越大戀愛運越旺的3大星座

年紀越大戀愛運越旺的3大星座

多數人都會想趁著年輕時多談幾場戀愛，因為在普遍想法中，大家都覺得年紀越大，桃花越差、越難開啟戀愛，但其實有些星座卻剛好相反，年紀變大，戀愛運反而更好！被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公開年紀越大戀愛運越旺的3大星座

「5個方法」讓你從分手快速走出來

「5個方法」讓你從分手快速走出來

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

交往中的4種垃圾話少說為妙

交往中的4種垃圾話少說為妙

關鍵字：

科技紫微網星座桃花戀愛

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純解開內衣脫了！

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

i13 mini降2000元！果粉曝降價少內幕：快搶庫存

56歲美魔女脫了！宜蘭辣曬比基尼

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

凃明誠死前討水喝　高大成揭原因

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

梅花估今生成上看中颱　連假變天時間曝

福原愛被江宏傑踢爆說謊　日媒震驚「她態度無視」

更多

最夯影音

更多
名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好
見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面