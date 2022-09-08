愛情來了！「4星座」9月戀愛運超旺「有望脫單」　雙子快出門走走

▲4星座９月桃花運爆棚。（圖／Pixabay）

記者鄭文晴／綜合報導

二十四節氣裡的「白露」已過，時序進入秋天啦，早上起來已經可以感受到些許涼意，不過秋天總讓人莫名覺得清冷、孤單，這時候最想找個伴陪在身邊。《科技紫微網》即分享有「4星座」水瓶座、摩羯座、處女座、雙子座，在9月能收穫超高人氣，享受被桃花圍繞的幸福！

讀文小提醒：請同時查看太陽＋上升星座

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水瓶座

在感性大爆發的9月裡，水瓶座對愛情的渴望可以說是肆意瘋長，就算再佛系，也會遇到意外的機緣，打亂本來的生活節奏，讓人難以不心生悸動。只是這個月的情緒不算穩定，內心有些矛盾的情緒互相衝突，若把曖昧的苗頭燒成愛情烈火，就需要多一點耐心和技巧。

就算談戀愛這件事不在計畫範圍中，曖昧過後沒能修成正果，仍能享受一下短暫的甜蜜，本月正是水瓶座脫單的幸運月，只要保持開放的心態，自然能夠吸引情投意合的異性出現在周圍。同學聚會和團體聯誼，都將會是這個月裡邂逅一些優質異性的場合。

摩羯座

金星進入處女座，為9月打響了浪漫的第一槍。本月的摩羯座將能夠調整身心，以最好的狀態投身於人際交往中，在各種社交場合都能應對自如，與異性交往也能進退有度。不以脫單為唯一目的，自然的跟異性相處，反而能以最放鬆的心態，招來四面八方的桃花。

部分單身的摩羯座會在追愛的路上不得志，但不要低估自身魅力，有人不解風情，就會有人欣賞你的優秀，需要做的就是堅定內心，減少自我懷疑，因為自信就是最大的魅力來源，能夠招來真正受你吸引的桃花。

處女座

滿月出現在對宮，使得處女座本月的感情生活會有美妙的體驗。曖昧中的雙方會有積極進展，如果此時已心有所屬，就去多製造相處機會，就非常有可能捅破最後那層窗紙，真正進入戀愛，達成雙方的心願。

本月的處女座也會一改先前的懶散作風，開始打理個人形象，無論內在或外在都表現出煥然一新的氣質，是向外界展示風采的絕佳時期。周圍會有不少熱心人士為你介紹對象，同時千萬不要習慣性的拒絕異性示好，先接觸看看再說，畢竟學習與異性相處，也是脫單路上的必修學分。

雙子座

水星在雙子的戀愛宮逆行，為感情世界帶來異動。本月的桃花很多，但多半是主動出擊型，先前天氣熱，懶得出門只想在家吹冷氣，現在天氣轉涼，總沒有藉口再躺在家裡擺爛了，快出門去遇見緣份。另外，在自己常待的地方多擺點鮮花，能夠增旺自身人氣。

不要總是盯著遠方的緣分，更別等著天上掉桃花，啟動身邊原本就有的異性資源，也是一種不錯的思路，就算相識已久的人，也能突然擦出愛的火花！本月最適合主動向異性釋放信號了，雙子座的性格魅力和高情商，很可能讓暗戀的對象把持不住，棄械投降。不過若本身是喜歡追星磕CP的類型，會損耗桃花運。