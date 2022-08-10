好心被雷親！超商女借電瓶卻「整顆被拔」　貪男代價15萬超後悔

▲超商女店員好心借出自己機車讓賓男過電，男子卻直接將她電瓶拔走，讓她感到真是「好心沒好報」。（圖／pexels）



記者蔡怡萍／台中報導

一名賓姓男子騎機車返家途中突然沒電，向一間超商的許姓女店員表示借用她的機車過電，但男子卻趁店員不注意直接將女店員機車電瓶整顆拔走，再把他沒電的電瓶放在對方車廂內就離去，女店員下班要騎車回家才發現傻眼，報警後賓男卻說有跟店員講好以500元補貼電瓶，台中高分院不採信，依竊盜罪處賓男有期徒刑5個月，若要易科罰金需15萬元，對比一顆只要數百至千元不等的電瓶，真的是得不償失。

根據判決，賓姓男子2020年11月1日深夜，騎車返家途中機車突然沒電，他向附近的超商許姓女店員求助，女店員同意打開機車車廂以電線接觸過電的方式，讓賓男的機車可以發動，但男子卻趁女店員返回店內工作時，擅自將他的空電瓶跟對方的電瓶對調，然後發動自己的機車揚長而去。

等到女店員下班要返家時，打開車廂卻赫然發現電瓶被整顆拆走，只剩下男子放置的空電瓶，頓時覺得好心沒好報、憤而報警追查。

而男子到案後供稱，當時有與女店員說好，讓他能夠換走她的電瓶，並有在車廂內留了500元當作補貼，否認犯罪。

但女店員表示，並沒有在車廂內發現那500元，男子也從來沒有說過要補貼她錢，警方也認為，女店員下班後自己有騎車返家的需求，又怎會同意讓男子用500元與壞電瓶，交換她自述價值2000元的正常電瓶？且當時深夜、客人不多，男子有意要補貼，大可以直接走進超商跟女店員洽談，沒必要逕自將錢留在車廂內就離去。

法官檢視超商監視器，男子利用女店員好心讓他過電的善意，卻擅自換走人家電瓶，害她下班無法騎車回家，也沒有放置500元在女店員車廂的動作，犯後還飾持狡辯，一審依侵占罪處男子有期徒刑5個月，可易科罰金。

男子上訴後，台中高分院認為量刑適當，但將侵占罪改判為竊盜罪，一樣處5個月徒刑，不得上訴，如男子不想坐牢，需繳15萬換免獄，比一顆正常的電瓶價格高出上百倍，得不償失。