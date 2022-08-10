提款機前為何反覆插卡抽卡　台北警凌晨超商等結帳意外逮車手

▲男子在提款機前為何反覆插卡抽卡，引起南下休假的台北員警起疑，當場逮捕車手。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

任職於台北市警察局大同分局的員警休假南下台中訪友，半夜到超商買東西等待結帳時，意外瞥見提款機前1名年輕男子提領的時間有點久，「為什麼要反覆插卡、抽卡」，馬上嗅出異樣，並通報當地警方到場，果然查獲21歲何姓男子是詐欺車手，身上有多張金融卡及贓款66000元，第一次「工作」的何男原以為凌晨提領比較安全，不料還是事跡敗露。

台中市警二分局永興派出所警員陳育擇、賴盈帆、洪暄富、實習生李建平，日前凌晨1點多獲報有名男子正在超商提款機前多次提領現金，不合常理，疑似詐欺車手。

員警趕赴現場，果然查獲何男身上持有多張金融卡，還有剛領出來的66000元，何男原本否認，辯稱是自己的，員警當場喝斥「敢做敢當，夜路走多了一定會遇到，只是時間早晚而已」，何男自知難逃法網，供稱只是接獲指示來領錢，其餘一問三不知，而且第一次領錢並刻意挑選凌晨人少時段，未料會遇上正在休假的警察，訊問後，將何男依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

報案者是任職台北市大同分局的警察，休假南下台中訪友，凌晨到超商購物等待結帳時，眼尖看到何男站在ATM前多次提領現金，眼神四處張望，神情緊張，依職業敏感度直覺可疑，果然抓到車手。

第二分局長陳家銘表示，分局積極阻詐、防詐，今年1至7月已成功阻詐23件，攔阻金額達1千937萬2049元，較去年同期攔阻8件，阻詐效能增加3倍，守護民眾荷包不遺餘力，正值暑假期間，呼籲年輕人尋求打工或求職時，提高警覺多方求證，切勿將個人證件、存摺、金融卡交付他人，如有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。