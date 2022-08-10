謝淑薇控竊盜案被重提　謝政鵬告《天堂m》2網友妨害名譽吞敗

▲謝政鵬不滿被姊姊控竊盜的舊事重提，又被影射「憨兒」，控告2網友妨害名譽。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

網球選手謝政鵬2年前和姊姊謝淑薇鬧不合，還把自己被控竊盜的通知書PO網，對姊姊放話「這輩子可以不用往來」，這件事日前被網路遊戲《天堂M》玩家公開討論，王姓網友問「怎麼把網球動作和偷竊手法結合」，另外洪姓網友也疑似辱謝政鵬是「憨兒國手」，2人都被謝政鵬控告涉嫌妨害名譽，台北地檢署10日以罪嫌不足，處分不起訴。

謝政鵬在2020年6月間，在臉書自爆與同為網球選手的謝淑薇不合，接著又PO出1張2018年的警局通知到案書，自陳曾經被謝淑薇控告竊盜，以及過去因為比賽獎金等財物糾紛，臉書發文最後提到：「這輩子可以不用往來我真的累了。」在當時引起不少媒體引用貼文報導。

不過這段往事日前突然被網友提起，王姓網友3月29日在網遊《天堂M》的世界頻道中，留言「吊高偷錢包」、「過項偷錢包」、「你要不要講解一下怎麼把網球動作和偷竊手法結合」，謝政鵬不滿名譽受損，控告王男涉嫌誹謗；另外，謝政鵬也控告洪姓網友在2月27日，同樣在《天堂M》世界頻侮辱他「憨兒國手起床！！！」涉嫌公然侮辱。

▲謝政鵬曾在臉書發文，不再與姐姐謝淑薇往來。（資料照／達志影像／美聯社）

王男坦承，因為有其他網友談到，謝政鵬因竊盜案被姊姊報案，所以確實有留下那些言論，檢察官認為，謝政鵬因竊盜遭約談的事情，已經媒體報導過，王姓網友就相關事件評論，雖然用詞尖酸刻薄，仍不構成誹謗罪。

至於洪姓網友涉案部分，因發言帳號曾經共用，且在遊戲中發言有等級限制等問題，無證據顯示當時發言的帳號是洪男使用，且發言內容「憨兒國手」並不一定就是在指謝政鵬，因此洪男和王男一併因罪嫌不足等理由，獲處分不起訴。