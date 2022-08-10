轟夏立言訪陸是「叩頭團」　 許淑華：跑去中國下跪真是一群軟骨頭！

▲台北市議員許淑華。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹宜庭／台北報導

美國眾議院議長裴洛西訪台後，解放軍持續在台海周圍軍演，兩岸情勢高度緊張之際，國民黨副主席夏立言於10日率團赴中國大陸訪問，強調此行是為關心台灣在大陸工作、求學和生活的國人同胞，同時傳達台灣農漁民、中小企業目前所遭遇的困難及心聲。對此，民進黨台北市議員許淑華砲轟，「武力威嚇還沒結束，就有人跑去中國下跪，真是一群軟骨頭！」

廈門台商會長吳家瑩指出，此次國民黨赴陸訪問團由夏立言副主席率團，包括國民黨大陸事務部主任林祖嘉、國民黨中央委員高思博、國民黨大陸事務部義務副主任鄧岱賢、國民黨編審林子玄共5人。

針對夏立言率團訪陸一事，許淑華10日在臉書上發文開轟，「武力威嚇還沒結束就有人跑去中國下跪，真是一群軟骨頭！」曾主管兩岸、外交、國防高層的夏立言，竟在敵方兵臨城下之際率團出訪敵營，究竟是去投降獻媚？還是幫朱立倫當密使？請國民黨主席朱立倫一定要出來說清楚。

許淑華更將訪陸團比喻成「叩頭團」，即便未安排政治行程，但在世人眼中，藍選在此時訪陸就有強烈的政治意涵；對大陸當局來說，只要稍微嚇唬台灣，就有團體前來求饒；而對盟邦來說，在盟邦支持台灣之際，有人卻隔海與中共唱和，就等於台灣有內奸；對國際社會來說，「叩頭團」就是台灣民意不一致、最大在野黨親共的象徵，自稱親美的國民黨主席朱立倫，不會不懂。

許淑華也喊話要朱立倫講清楚，充分對外說明夏立言率團去對岸是否通過他的授權？是否要幫蔣萬安傳話？或是配合大陸做各種宣傳？「我們也呼籲大家一起來監督夏立言與國民黨的舉動，我們絕對無法信任在關鍵時刻就跪下來的軟腳蝦！」

對此，國民黨則表示，為捍衛台灣民眾的安全與福祉及維護兩岸區域和平，這次訪陸行程是早已規劃、我方主動安排，最重要就是關心所有台灣在大陸工作、求學和生活的國人同胞，瞭解他們的需求和問題，同時傳達台灣農漁民、中小企業目前所遭遇的困難和心聲。

國民黨補充，訪陸團所到之地區集中在福建、廣東及長三角地區，絕無所謂「訪問北京」、「會見大官」之情事，而總統蔡英文日前才表示對兩岸建設性對話抱持開放態度，國內九大工商團體日前也籲請兩岸當局應以民生經濟為重，避免衝突，此行是為關心在陸台灣民眾民生福祉、為台灣發聲，不會談及任何政治性議題。