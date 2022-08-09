夏立言將率團訪陸　陸委會：中共連日軍演「絕非妥當時機」

▲夏立言曾任陸委會主委，現為國民黨副主席。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

解放軍持續在台灣周邊軍演之際，傳出國民黨副主席夏立言10日將率團赴中國大陸訪問。陸委會9日晚間表示，中共當局連日攻台式軍演及複合性極限施壓、破壞台海現狀，圖謀侵犯中華民國主權，此時絕非政黨等人士赴陸交流妥當時機。

陸委會提到，依據兩岸條例等規定，夏立言自陸委會主委退離職後，已逾赴陸應經審查許可的管制期限，但赴陸仍須依法向原機關申報，「已收到國民黨大陸事務部來函申報相關赴陸事宜。」

陸委會指出，鑒於中共當局連日攻台式軍演及複合性極限施壓、破壞台海現狀，圖謀侵犯中華民國主權，此時絕非政黨等人士赴陸交流妥當時機。此舉將造成國內爭議不安、民眾高度疑慮及影響國內團結，更將混淆誤導國際社會對台灣面對威脅挑戰的認知。

陸委會強調，政府雖已沒有權限禁止夏立言等人赴陸，但陸委會仍在第一時間向國民黨方面表達勸阻，並盼此刻朝野團結一致，共同合作面對中共全面性、系統性的危害。

陸委會還說，中共慣常在製造對台重大惡劣事態後，利用拉攏與台灣人士互動，降低其所造成的嚴重傷害，這是對岸統戰分化與推諉責任的伎倆，「呼籲國民黨再次考量暫緩前往，倘仍舊堅持赴陸，應明確公開向中方表達嚴正譴責，傳達台灣強烈反對其對台粗暴武力的真實民意，更應避免落入中共統戰及其『以武促統、迫談』的陷阱。」

陸委會並再次向對岸抗議，「中共在台灣周邊持續軍演、威脅台灣人民生命財產安全，並侵害台海及區域安全情勢，這是對全球民主的公然挑釁，更嚴重違反國際法及聯合國憲章的和平原則，國際社會及台灣人民均強烈反感。」