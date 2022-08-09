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解放軍「東部戰區」新影片曝光　微博熱議：看到澎湖、東部、港口

▲▼解放軍「東部戰區」在微博發表最新影片。（圖／翻攝自東部戰區微博）

▲解放軍「東部戰區」在微博發表最新影片。（圖／翻攝自東部戰區微博） 

記者林彥臣／綜合報導

解放軍「東部戰區」在微博發表最新影片，內容包括透過空軍視角，曝光疑似俯視澎湖的畫面，以及透過海軍視角，觀測到的台灣東部畫面。相關的內容在微博引發大陸網友的熱議。

東部戰區發文表示，「東部戰區繼續在台島周邊海空域組織實戰化聯合演訓。戰區海軍出動驅護艦，戰區空軍出動預警機、殲擊機、加油機、干擾機等多批多型戰機，重點演練制空作戰、空中加油、對海支援等科目，錘煉複雜電磁環境下聯合封控能力。」

飛行員石景昌在影片中指出，「這次行動突出超視距空戰，著力檢驗複雜電磁環境下態勢感知、戰術決策和戰法運用，確保做到先敵發現、先敵攻擊、先敵命中，有效驗證了核心制空能力」。

另外大隊長楊明輝也在影片中表示，「保障有力才能戰無不勝。任務過程中，他時刻關注戰場態勢，保持隨時支援狀態。戰鬥機到達後，按照動作規範密切協同，在較短時間內就完成了雙機對接加油，發揮了空中戰力倍增器作用」。

大陸網友對此留言表示，「看到台獨勢力的港口了！」、「澎湖/台東中央山脈」、「這不是天然的海上朱日和嘛」、「明天繼續」、「無條件支持國家，無條件支持解放軍，無條件支持東部戰區」。

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