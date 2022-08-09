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最高月薪10萬！　桃園就服處8月5場徵才活動...提供5千職缺

▲桃園就服處8/ 5場徵才活動陸續登場

▲桃園就服處8月5場徵才活動陸續登場。（圖／就服處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府就業職訓服務處為協助市民朋友順利求職，於8月接力辦理5場徵才活動，提供本市待業轉職市民朋友及社會新鮮人優質工作機會選擇。5場次徵才活動總計邀請120家廠商共同參與，共計釋出5,500個以上職缺，其中日月光客戶工程整合工程師，薪資最高可達10萬元。

▲桃園就服處8/ 5場徵才活動陸續登場

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就服處表示，參與徵才的廠商包含：日月光、精浚科技、致茂電子、景碩、聯華食品、穩路汽車、家樂福、遠東百貨、IN89統領影城、雲雀國際、星巴克、統一生活事業(康是美)、麥當勞等知名企業參與，現場更釋出各類工程師、各類技術師、作業員、行政人員、財務人員、居家家事服務員、品檢品保員、門市賣場人員、咖啡師、日夜班儲備幹部、倉管員、駕駛員等多元職缺。

5場次徵才活動資訊如下：
1. 8/12日：過嶺市民活動中心13:30-15:30，21家廠商，1,100個職缺。
2. 8/17日原住民亮點場，中壢就業中心09:00-13:00，28家廠商，800個職缺。
3. 8/19日樂齡亮點場，八德陸光市民活動中心10:00-14:00，36家廠商，2,300個職缺。
4. 8/23日幼獅工業區服務中心3:30-16:00，15家廠商，500個職缺。
5. 8/24日新光三越大有店13:00-15:30，20家廠商，800個職缺。

為協助求職民眾順利就業，市府就服處於活動現場提供「青年安薪就業讚」及「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」等多種方案諮詢及登記，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，同時就服處辦理「安穩僱用計畫2.0」，雇主聘僱由公立就業服務機構所推介之失業勞工，可獲得最高3萬元僱用獎助，受僱勞工也可獲得最高2萬元就業獎勵，歡迎民眾至徵才活動現場諮詢登記。

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