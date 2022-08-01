薪資「最高60K」！北市府辦現場徵才　631個就業機會求人才

▲新冠疫情不但影響經濟，也大大衝擊勞動市場。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者李鎮宇／綜合報導

台北市就業服務處邀請14家企業，在8月2日到8月5日於各區服務站舉辦「現場徵才活動」，高達631個工作機會，薪資最高60K，起薪30K以上的工作多達65.5％。不論是社會新鮮人、準備求職者、二度就業和轉職者，都可以到台北市各大就業服務站現場參加徵選。

在這些開放徵才的企業中，餐旅業占比超過70％，涵蓋460個就業機會，其中外場服務員數量最多，比例高達4成以上，薪水在35K到40K之間，幹部更有42K的月薪。在這之中，有大型飯店業者提供完善的福利制度，像是教育訓練、獎金補助、休閒設施和旅遊聚餐活動，還滿足食、衣、住、行、育、樂等基本生活需求，使員工能享受工作時光。

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勞動局陳信瑜局長指出，參加徵才活動的「晶華酒店」與「開泰封國際」（又稱文華東方酒店），合計提供了180個就業機會，並釋出有固定班別的業務和財務等工作。

其中，「晶華酒店」釋出26項職缺，從清潔員、房務人員、內外場服務員、客服、訂房，到安全人員、機電維護員、採購、財務、企劃、業務，還有食藝文解說員、健身教練以及芳療師等職務都有。即便是沒有任何工作經驗的職缺，起薪也有30K以上。此外，更有薪資待遇超過40K的櫃台值班經理、婚宴業務經理與客房業務副理等職位。

▲飯店業者釋出約180個職缺。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

除了住宿業者外，還有7家餐飲企業參加這次徵才活動，包括爭鮮、歐奇餐飲、杰立餐飲、五花馬、貳樓餐飲、悠旅生活事業、想想國際。陳信瑜還補充，全家、特力屋和寶雅等百貨零售業也釋出職缺，「提供喜歡服務業的民眾有額外的選擇。」此外，國光客運開出駕駛員職缺，開出高達60K的高薪徵求人才

至於徵才地點與時間，2日是在內湖就服站；3日是信義與北投就服站；4日則在信義、南港東明、艋舺和西門就服站；5日是在西門就服站。每日的徵才時間為下午2點至4點，所有廠商都不會有減班的情況。

在疫情期間的「安穩僱用計畫2.0」延期至明年6月底，目的在提高廠商雇用率以及鼓勵穩定就業。想參與徵才活動的人，可以把握並爭取與企業面試的機會，如果受雇後能穩定就業，勞資雙方都可得到補助獎金。