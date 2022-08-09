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挺台東青年學子　縣府培養地政測量人力

▲地政處提供暑期工讀，培養地政測量人力。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲地政處提供暑期工讀，培養地政測量人力。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為強化台東在地青年就業知能與職涯發展，台東縣政府府引薦縣內專科、高職學校土木或建築相關科系優秀之青年學子，在暑假期間至縣府所屬各地政事務所工讀，藉由在公部門工讀的機會，讓學生結合學校所學及職場體驗以累積個人工作經歷，拓展工作視野及技能，以增加未來職場競爭力，並協助地政事務所引進青年活力、提升服務品質。

縣長饒慶鈴表示，近年因受疫情影響，學生可以打工的機會變少了，而且台東縣長期以來，地政單位土地測量人力更顯不足，為了開啟在地青年日後返鄉服務新契機，鼓勵青年學子報考國家考試投入公部門服務，縣府規劃暑期工讀機會，讓青年暑假不荒廢、青春不留白，並藉由各地政事務所測量人員引領，見習地籍測量之土地複丈業務，使學生瞭解公務部門實務運作，以利探索職場，提升職能，引導啟發從事地政測量興趣，進而培養在地測量人才。

地政處指出，鑑於台東縣土地測量人力長期缺乏又流動率高，且在地子弟亦因缺少職前訓練資源致報考測量職系考試錄取率偏低。為培育具職業取向的在地青年學子並提供專業職場環境，培養在地優秀測量人才，未來將提供更多的暑期工讀機會。

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