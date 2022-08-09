　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東文健站再突破　東河鄉阿奚露艾文健站今揭牌

▲東河鄉阿奚露艾文健站今揭牌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東河鄉阿奚露艾文健站今揭牌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府，繼今年2月獲核定新設置10站文健站，突破百站後，6月再新增核定增設東河鄉阿奚露艾文健站及金峰鄉歷坵文健站等2站。

台東縣長饒慶鈴表示，3年多來台東新設59個文健站，目前全縣已有102站，縣內共有183個原住民部落，文健站的設置已超過半數。台東文健站，去年共有11站獲得績優文健站的榮耀，獲獎比例全國最高，不僅首創多元的延緩失能照護計畫，如體適能課程、復育原住民族食農保健文化，更是全國唯一設置專職廚工的縣市，透過服務團隊的專業能力，照顧文健站約3,500名部落長者，讓長者開心、家屬安心，在文健站快樂健康地變老。

原民處說明，目前東河鄉老年人口佔全鄉人口24%，屬於超高齡社會，107-109年設置3站，皆在台11線周邊，而泰源地區有3村6部落、分布範圍較廣，設站地點多次與公所及部落研商、協調公有空間，排除萬難積極處理設置點的問題，終於在今年經中央核定，增設阿奚露艾文健站，造福泰源地區長者。另金峰鄉共計5村，原民會6月新增核定的歷坵文健站也即將啟用，在縣府及公所合作推動下，金峰鄉村里的文健站設站涵蓋率已達100%。

縣府特別在今日及8月11日分別於東河鄉阿奚露艾文健站及金峰鄉歷坵文健站辦理揭牌啟用儀式，邀請鄉內文健站照服員及長者出席共襄盛舉，期許102站文健站為全縣原住民長者提供更好的服務。

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
快訊／兩岸20艘海軍船艦「逼近海峽中線」
胡瓜同框離婚21年前妻！　小禎姊弟也現身
快訊／台大認定抄襲　林智堅下午3點現身中央黨部說明
台大「調查8重點、4大決議」一次看！　撤銷林智堅碩士學位
《寄生上流》真實上演！首爾一家3口「住地下房」　暴雨灌入溺斃
正妹直播賣貨一半胸部「電梯向下」！畫面網看傻：掉下去了
重擊林智堅！他喊「守住學術良心」　網卻點名1人：將被人格追殺
快訊／林智堅另一論文也危險？　中華大學回應了
陳明通也遭檢舉違反學術倫理！　台大：會再調查審定
快訊／台大撤銷林智堅學位　余正煌委任律師1400說明
快訊／解放軍宣布：9日繼續在台灣周邊軍演！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

挺台東青年學子　縣府培養地政測量人力

台東文健站再突破　東河鄉阿奚露艾文健站今揭牌

金牌老師已上線！「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」即日啟動

嘉義縣消防夏令營　消防小兵搭百年森鐵

駕車抽大麻菸好快活！　南警聞異味攔檢查獲送辦

照顧弱勢！東部首間食物銀行共享園區　大型倉儲型態進駐花蓮

南消辦潛水救援人員複訓　有效提升潛水專業技能

台南仁德市場愛心惜食平臺啟用　黃偉哲邀攤商惜食傳愛心

自小貨故障沿路漏油　枋寮警急協助3方法協助排除

新北失智婦搭錯車迷航桃園　呆坐一整天暖警助返家

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

王家梁堅持「各自開車出門」！　許維恩氣喊「抓姦」：活膩了

短裙妹逆向＋停紅線　飄酒味騙警：只是移車

挺台東青年學子　縣府培養地政測量人力

台東文健站再突破　東河鄉阿奚露艾文健站今揭牌

金牌老師已上線！「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」即日啟動

嘉義縣消防夏令營　消防小兵搭百年森鐵

駕車抽大麻菸好快活！　南警聞異味攔檢查獲送辦

照顧弱勢！東部首間食物銀行共享園區　大型倉儲型態進駐花蓮

南消辦潛水救援人員複訓　有效提升潛水專業技能

台南仁德市場愛心惜食平臺啟用　黃偉哲邀攤商惜食傳愛心

自小貨故障沿路漏油　枋寮警急協助3方法協助排除

新北失智婦搭錯車迷航桃園　呆坐一整天暖警助返家

趙少康：陳明通應主動請辭台大教職　拔除國安局長職務

巨人隆戈利亞復出就跑回致勝分　教士打線又熄火吞5連敗

快訊／路透：兩岸20艘海軍船艦「逼近海峽中線」

台股量縮小漲29點！指數萬五橫向盤整　台積電下跌2元

挺台東青年學子　縣府培養地政測量人力

元宇宙商機正夯　貿協將組團參加日本穿戴裝置科技展

13天前喊「論文是自己的發想跟原創」！　台大3句話狠打臉林智堅

女星車禍撞駱駝身亡…肇事司機被判1年網震驚！　2關鍵避開重罰

水果控衝！夏季限定「荔枝手搖杯」回來了　尬玫瑰、蘋果超欠喝

台大重擊林智堅！專家酸「相同顏色背景主管站一排」：學術有救了

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

地方熱門新聞

桃園「圓頭綠＋左箭」號誌　再增130處　

台南永康就業中心實體、線上徵才

駕車抽大麻攔檢查獲送辦

黃偉哲呼籲民眾應防範溪水暴漲避免受困

失智婦迷航桃園　呆坐一天暖警助返家

南消辦潛水救援人員複訓

給好兄弟安心吃！　桃園衛生局抽驗食品

響應國際貓咪日　新北推「一日貓爸爸」體驗

台南仁德市場愛心惜食平臺啟用

誠美材料科技捐贈快篩劑

基隆國門「小彩滴」歡樂亮相

東部首間食物銀行共享園區　大型倉儲型態進駐花蓮

嘉義大學蘭潭學生宿舍星級環境

基隆+260！專責病房空床率68.4%

更多熱門

相關新聞

台11線「砸車狂」出沒！他曾被車撞過　連砸10車報復

台11線「砸車狂」出沒！他曾被車撞過　連砸10車報復

台東富岡派出所於日前接獲報案，有人在台11線富山段毀損車輛，員警立即前往現場，經查訪及調閱監視器，並由民眾指認，即時逮捕李姓嫌疑人（男、30歲），經統計李嫌沿途共破壞10部汽車車窗玻璃，並立即通知相關車主。

台東+151新冠確診　籲民眾儘快完成完整疫苗接種

台東+151新冠確診　籲民眾儘快完成完整疫苗接種

台東中秋節返鄉專車　台鐵8／11零時開放訂票

台東中秋節返鄉專車　台鐵8／11零時開放訂票

以為飛彈爆炸！台東「蕈狀雲」氣象專家說話了

以為飛彈爆炸！台東「蕈狀雲」氣象專家說話了

環保局7日攜手潛海戰將新蘭漁港淨海　清理出47.85公斤的海洋廢棄物

環保局7日攜手潛海戰將新蘭漁港淨海　清理出47.85公斤的海洋廢棄物

關鍵字：

文健站 東河鄉 台東

讀者迴響

熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

台女孩柬埔寨「7天遭侵犯9次驚悚實錄」！

台大認定「林智堅抄襲」撤碩士學位

辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」！砸600萬創業

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

趙露思「台灣學餐賣餛飩」畫面瘋傳！

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面