台東文健站再突破　東河鄉阿奚露艾文健站今揭牌

▲東河鄉阿奚露艾文健站今揭牌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府，繼今年2月獲核定新設置10站文健站，突破百站後，6月再新增核定增設東河鄉阿奚露艾文健站及金峰鄉歷坵文健站等2站。

台東縣長饒慶鈴表示，3年多來台東新設59個文健站，目前全縣已有102站，縣內共有183個原住民部落，文健站的設置已超過半數。台東文健站，去年共有11站獲得績優文健站的榮耀，獲獎比例全國最高，不僅首創多元的延緩失能照護計畫，如體適能課程、復育原住民族食農保健文化，更是全國唯一設置專職廚工的縣市，透過服務團隊的專業能力，照顧文健站約3,500名部落長者，讓長者開心、家屬安心，在文健站快樂健康地變老。

原民處說明，目前東河鄉老年人口佔全鄉人口24%，屬於超高齡社會，107-109年設置3站，皆在台11線周邊，而泰源地區有3村6部落、分布範圍較廣，設站地點多次與公所及部落研商、協調公有空間，排除萬難積極處理設置點的問題，終於在今年經中央核定，增設阿奚露艾文健站，造福泰源地區長者。另金峰鄉共計5村，原民會6月新增核定的歷坵文健站也即將啟用，在縣府及公所合作推動下，金峰鄉村里的文健站設站涵蓋率已達100%。

縣府特別在今日及8月11日分別於東河鄉阿奚露艾文健站及金峰鄉歷坵文健站辦理揭牌啟用儀式，邀請鄉內文健站照服員及長者出席共襄盛舉，期許102站文健站為全縣原住民長者提供更好的服務。