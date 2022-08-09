高嘉瑜避談林智堅「一屍五命」　緩頰回應：能力比學歷重要

記者陳家祥／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大論文審定委員會9日上午公布結果，指林智堅大量抄襲余正煌的，情節嚴重，核定撤銷林的碩士學位。對此，曾爆出「一屍五命」言論的立委高嘉瑜受訪時說，相信黨中央有智慧化危機為轉機，「大眾都能接受做為一個政治人物或行政首長，能力絕對比學歷重要，誠信也是很重要的一環」。

高嘉瑜9日下午出席台北市長參選人陳時中內科後援會成立大會時表示，鄭運鵬委員應該可以好好地回應這件事情，黨中央應該也會有智慧處理這件事情。她覺得無論如何就是誠實面對，就是最好上策。

至於黨中央要什麼樣子智慧？高嘉瑜說，「我智慧不足我也不知道，可能黨中央會有智慧處理，我就是相信黨中央的處理方式」。

而面對媒體追問過去「一屍五命」的言論，高嘉瑜說，覺得好好處理，這件事情應該可以化危機為轉機，黨中央應該會有這樣的智慧，「鄭運鵬委員的智慧也很高，我相信他也會知道怎麼處理」。

但這次在這個議題上講得相當保守，是否怕持續發酵？高嘉瑜說，一屍五命當然是最壞情況，不希望有這樣事情發生，妥善處理之後，就是誠實面對、好好的運用智慧解決。

高嘉瑜強調，大眾都能接受做為一個政治人物或行政首長，「能力絕對比學歷重要」，誠信也是很重要的一環，各方面考量就是希望運用黨中央各方面的智慧，好好的去應對這件事情。