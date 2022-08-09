假油案！頂新遭統一求償10.3億元　纏訟5年終落幕...1.7億元和解

▲頂新集團魏應充。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

頂新公司2014年 9 月間爆發問題油品事件，頂新提供油品給統清公司加工後，提供統一公司與統一超商公司使用，造成商譽及業務重大損害，因此，被害公司對頂新公司及相關負責人魏應充、陳茂嘉，求償10 億多元及非財產上商譽損失 3 千 5 百萬元損失，雙方一審於 8 月 4 日言詞辯論日前達達成和解，和解金額為1.7億元。

原告統清公司、統一公司、統一超商公司起訴主張，統清公司於2012年間至2014年間，陸續向頂新公司採購油品，並於於加工後提供統一公司與統一超商公司使用。

2014年 9 月間，因頂新公司部分油品是從越南大幸福公司進口問題油品，統清等3公司受到油品事件波及品，造成商譽及業務重大損害，故依侵權行為與債務不履行等法律關係，分別請求相關負責人魏應充、陳茂嘉、越南大幸福公司負責人楊振益等人連帶賠償財產上損害賠償10億3千5百萬元。

▲統一企業集團總部位於台南市永康區的鹽行，為台南幫的領頭企業之一。(圖／統一提供)

彰化地院2016年11月15日受理該案後，因本案事證龐雜，就被告有無侵權行為、原告所受損害及所失利益等重大爭點，雙方攻防激烈，雖經多位法官接續積極審理，歷經 5 年多，仍未能順利審理結案。

彰化地院法官徐沛然接辦審理後，會同兩造進行爭點整理，分別就原告主張損害賠償內容，區分不同油品品項與損害項目，逐一檢視釐清各項事實及證據，簡化爭點，同時勸諭兩造應考量兼顧程序利益與實體利益平衡，尋求和解可能性。

經徐沛然與兩造多次協商，於2022年 8 月 4 日言詞辯論期日達成和解，由頂新公司及相關負責人魏應充、陳茂嘉連帶給付原告共計 1億 7000 萬元，原告拋棄對其餘被告之其餘請求權，並當庭撤回對被告楊振益起訴，和解成立後，原告依法可聲請退還三分之二裁判費 538 萬餘元。

彰化地院指出，此案有別於法院依法裁判，「裁判外」紛爭處理途徑包含和解、調解、仲裁等，著重當事人自主紛爭解決的意願，處理程序較為迅速、彈性，且能促使當事人自動履行，避免日後強制執行衍生費用。當事人一方面可以追求程序利益，節省上訴救濟之時間、費用，迅速解決紛爭；另一方面也可依協商獲取雙方實體利益的平衡點，讓爭議圓滿處理。