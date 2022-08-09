台大認定抄襲都是國民黨搞的？　他點名一人戳破「藍綠對決」

▲民進黨桃園市長參選人林智堅台大國發所論文被認定抄襲 。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文門案，其中，台大國發所的部分，校方9日召開記者會，認定抄襲，且情節嚴重，建議撤銷碩士學位，並經教務處核定。對此，不少綠營人士直指審議過程不公，並批評審查委員多有親藍傾向，國民黨文傳會副主委林家興則表示，只要了解台大教務長的背景，民進黨還想掩耳盜鈴、扯藍綠對決嗎？

台大今天上午10點左右臨時通知媒體，在上午11點召開記者會，並由台大主秘王根樹、台大教務長丁詩同、台大社科院長蘇宏達、也是這次倫理審查委員會召集人共同說明。針對林智堅的論文，認定林智堅抄襲情節嚴重，若不服這次結果，可以跟教育部申訴，台大會依照規定辦理後續的行政流程。

針對有人透過媒體放話，直指台大審議結果是「都按照國民黨劇本走」，林家興回應，應先去了解一下台大這次學術倫理審議的流程，剛剛記者會當中，丁詩同就提到，是由社科院審定之後，把審定書送交到教務處核定確認，教務處同意審定委員會的決定。

林家興強調，這是台大內部經過嚴謹流程的共同審議，不會有黨派顏色之別，若硬要用顏色來討論，也可查查丁詩同是誰，之前在哪裡任職，再來思考一下還要扯下去嗎？

現任台大教務長的丁詩同，為動物科學技術學系教授，在2019年接任前，曾擔任行政院科技會報副執行秘書職務約5年的時間，是民進黨政府內的成員。