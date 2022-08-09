林智堅原定本周到台大說明論文　賴香伶批：以為世界是為了他打轉

▲賴香伶9日下午召開「林智堅還有資格參選嗎？」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨桃園市長候選人林智堅的台大國發所碩士論文今（9日）被台大學論會判定抄襲，但林的律師團隊貼出，今凌晨已向台大表明林欲於11日或12日出席台大學倫會議的電郵事證。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，「我想他們覺得世界是為了他們打轉，時間上都是他們說的算」主客之間到底誰要辯護清白，這都搞不清楚，讓人大開眼界。

針對台大學倫會9日判定林智堅論文抄襲，賴香伶下午召開記者會表示，今天審定結果公正客觀，基於事實，基於學術原則。聽到下午3時林智堅要開記者會，是要力挽狂瀾嗎？有資料為何不在審定期間拿出來，這樣的態度是誰在操作選舉，怎麼好像變成他是受害者？對這樣人格，她為桃園市民感到難過。

賴香伶也強調林智堅沒有資格擔任候選人，並呼籲總統蔡英文不應該縱容候選人抄襲。

對於林智堅律師團隊稍早貼出，今凌晨向台大表明林欲於11日或12日出席台大學倫會議的電郵事證，賴香伶說，「我想他們覺得世界是為了他們打轉，時間上都是他們說的算」，以現在審定程序裡以及開放過程，請你來說明了，像是到法院去，如果涉及到被告或證人，法院的時間通知你去就給去，怎麼現在倒過來要配合候選人，主客之間到底誰要辯護清白，這都搞不清楚，這個說法讓人大開眼界。