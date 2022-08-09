墨西哥毒梟殘忍尋仇！保冷箱裡「裝一顆頭」丟路邊　民眾嚇壞報警

▲墨西哥路邊的保冷箱中發現一顆遭斬首的頭顱。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥毒梟集團猖獗，東南部奇瓦瓦州警方7日上午獲報，有民眾在一處公路旁發現一個攜帶式冰桶，裡面居然放著一顆女性的頭顱，其屍體則被包裹在毯子裡面，丟棄於另一處社區。

根據《每日星報》報導，墨西哥奇瓦瓦州（Chihuahua）警方獲報，有民眾在當地一處公園旁的道路上，發現一個白色的攜帶式冰桶，裡面居然裝著一顆女性的頭顱。警察到場比對後研判，這顆頭顱應該是屬於7日凌晨於附近Misiones De Creel社區發現的2具屍體中的其中一人，這兩具屍體被發現時，是用毛毯隨意包裹著，目前警方還在調查死者身分。

墨西哥近來黑幫越來越猖獗，奇瓦瓦州的警察局副局長才剛上任就被知名販毒幫派「錫納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）攔下座車槍殺身亡。另外美墨邊境大城提華納（Tijuana）光是7月就發生至少188起謀殺案，許多屍體遭斬首丟棄路邊，還有的屍體雙手被銬上。

警方指出，這些死者大部分也都有黑幫背景，不排除是尋仇殺害，多個案發現場還留有許多彈殼，還有幾乎被子彈打成蜂窩的座車。報導指出，在7月發生至今的上百起殺人案件中，還沒有任何人被逮捕。

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