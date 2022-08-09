「淨土」920天無疫情失守！西藏單日+22例　日喀則靜默管理3天

▲西藏布達拉宮宣布停開。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委9日公布，新增828例本土感染，大部分病例來自海南省共有471例。此外，曾經有920日無確診紀錄的西藏在7日發現18名新冠病毒核酸檢測初篩陽性人員，8日新增22例本土個案；新疆則新增146例無症狀感染。對此，網友哀嘆，連西藏都失守了，還有哪裡沒有疫情？

通報顯示，新增確診病350例，海南300例，廣東25例，內蒙古16例，吉林2例，福建2例，重慶2例，廣西1例，四川1例，西藏1例。

同日，大陸新增540例無症狀感染，其中本土478例，海南171例，新疆146例，浙江67例，廣西25例，西藏21例，廣東13例，兵團7例，河南5例，湖北4例，內蒙古3例，其餘病例分布在吉林，福建，重慶，四川，甘肅等地。

西藏拉薩市在7日的重點人員核酸檢測中發現18名新冠病毒核酸檢測初篩陽性人員。目前拉薩市有1個高風險區和18個中風險區。位於拉薩市的布達拉宮管理處公告，9日起暫停對外開放，具體開放時間另行通知。鄰近拉薩的日喀則市則宣布從8日起實施靜默管理三天，人員只進不出。據悉，西藏上次出現病例是在2020年1月29日。

海南省是這波疫情的重災區，當中又以旅遊盛地三亞市最嚴重，截至8日12時，大陸已有來自15個省份共計6913名抗疫人員到達海南，分赴三亞、海口、儋州、陵水等地開展核酸檢測、流調溯源、救治、社區管控等工作。

海南省衛健委主任周長強表示，目前海南省的外地遊客還有17.79萬人，當中三亞約5.7萬遊客被留置，其中有4.3萬遊客居住在各酒店，1.4萬人在家居住。