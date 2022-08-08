牛排館廁所不外借　台北男爆氣踹壞電動門…打電話怒嗆：X！爛店

▲王男因為店家不外借廁所，氣得踹壞電動門。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

台北一名王姓男子去年因為女兒內急，跑到文山區某牛排館借廁所，遭拒後向店家購買了15元的可樂，沒想到離開時竟踹壞店家大門，還痛罵「爛店」，最後被判刑3個月。王男不服，提起上訴，最後被高等法院駁回，全案定讞。

依據判決書內容，王男2021年2月份因為女兒內急，跑到文山區某間牛排館借廁所，由於正值疫情期間，店員告知「只開放店內消費顧客使用」，於是王男購買了一瓶可樂，讓女兒能夠上廁所。

沒想到，王男因此感到不滿，拿手機講電話時，痛罵「X，爛店」，接著又伸腳踹了電動門，導致電動門損壞、無法正常開關，氣得商家報警處理，怒告誹謗、損毀。

對此，王男起初辯稱，是用力用手按電動門開關，沒有出腳踢，按完以後腳跨出去，是拍攝角度的問題，才看起來像用腳踢。不過，法院當庭勘驗光碟畫面，王男又改口，因為一手拿著可樂、一手拿著手機，所以才抬腳去感應電動門。

▲王男跑到牛排館借廁所，因為店員告知「只能讓內用顧客使用」，氣得踹門、罵髒話。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



至於電動門損壞的原因，負責安裝的黃姓老闆表示，這種商用電動門整天開開關關，會使用耐用的主機款式，馬達也會加大，若正常使用，可以撐10年沒有問題，且因為電動門靠皮帶運行，所以沒有保養的問題。

黃姓老闆說，這間牛排館不是老店，電動門安裝不久，安裝後都沒出現過問題，只有一次接到老闆娘的電話，當時約是過年期間，於是趕緊派了師傅去查看，檢查的結果發現，是主機裡的電子零件、偵測器損壞，才導致開關不順，這些零件之所以會損壞，是受到外力影響，而非老化問題。

法官審理後認為，王男從一開始就全盤否認，隨著證據呈現，而開始改變辯解之詞，且說法都與勘驗結果、證人所描述的情節違背，因此都屬於卸責之詞，不足以採信。

法官衡量王男的家庭狀況，依照毀損罪，判王男3個月有期徒刑，可易科罰金。王男不服，提起上訴，近日被高等法院駁回，全案定讞。

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