趙少康：陳明通應主動請辭台大教職　拔除國安局長職務





▲國安局長陳明通。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

台灣大學學術倫理審定委員會今（9）日審定民進黨桃園市長參選人林智堅抄襲余生的碩士論文且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位。對此， 中廣董事長趙少康今（9）日表示，陳明通應知廉恥，主動請辭台大教職，蔡英文也要拔掉他國安局長職務。

趙少康指出，無懼政治壓力，台灣大學火速針對林智堅論文抄襲案作出決議，認定林智堅國發所碩士論文的確抄襲余正煌的論文，違反學術倫理且情節重大。除了肯定校長管中閔不畏權勢的風骨，也要提醒台大，除了應該立即撤銷林智堅的碩士學位外，也要追究陳明通放任門生抄襲、還發文三次意圖掩蓋事實的責任。



趙少康表示，台大確定撤銷林智堅碩士學位 ，校長管中閔親自主持記者會，蘇宏達院長在記者會上援引各項證據佐證林智堅論文是抄來的，全力捍衛台灣最高學識殿堂的校譽及學術倫理，在民進黨「全黨護一人」的龐大政治壓力下，台大在案件爆發一個月就做出明確處置，不辱「傅鐘」精神。



趙少康表示，政治人物首重誠信，學術首重良心，林智堅論文抄襲被爆料後，不斷硬抝、撇責，甚至要余正煌吞下抄襲論文的汙名，既不誠信也沒良心，民進黨則全力為林智堅護航，蔡英文留言加油聲援、陳明通寫下千字文為他背書，現在一切水落石出，林智堅不只必須為欺瞞國人退選桃園市長，陳明通如果不願意主動請辭台大教職，校方應該移送教師評審委員會處理，蔡英文更必須為護航公開道歉，並拔掉陳明通國安局長職位。



趙少康指出，可以想見，面對這起重大醜聞，民進黨一定會以「政治操作」指控台大的決議，請蔡英文跟林智堅不要再做困獸之鬥，台大舉證歷歷，不容黑心政客與側翼霸凌、抹黑。尤有甚者，「律師黃帝穎居然指控說台大想轉移中共軍演的焦點，真是頭腦不清，如果你是北京當局，對台灣文攻武嚇還在進行的時候，怎麼會希望被轉移焦點？」顯然是民進黨想轉移焦點，如果民進黨繼續執迷不悟，年底選舉一定會吃到苦頭。