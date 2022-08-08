以為飛彈爆炸！台東天空出現「蕈狀雲」　氣象專家3原因說明

▲台東出現「蕈狀雲」。（圖／林姓釣客提供）

記者楊漢聲／台東報導

中國大陸一連串軍事演習挑動兩岸敏感神經，有釣客7日在台東縣達仁鄉南田海邊釣魚，發現天空出現「蕈狀雲」，周邊還呈現金光閃閃火紅顏色，還以為是對岸發射導彈，嚇得趕緊拍照求證；對此氣象專家釋疑，這是砧狀雲加上蕈狀雲，並非爆炸所產生的「蕈狀雲」。

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▲台東出現「蕈狀雲」。（圖／林姓釣客提供）

從照片右側上方天空可清楚看見這模樣似爆炸「蕈狀雲」，台東氣象站主任黃嘉美指出，這是砧狀雲加上蕈狀雲，砧狀雲通常在夏天會頻繁出現，是積雨雲的一種表現形態，代表空氣中對流發展旺盛。

黃嘉美指出，因為這2天南海這邊有南方的大低壓帶，帶進來的水氣非常旺盛，加上東南部迎風面本來相對就比較不穩定，上升氣流強烈，所以高層會出現砧狀雲的型態，強烈上升氣流再往上頂，於是上面又出現蕈狀雲，整個過程可能10分鐘到半小時就會發展起來。

▲東部出現「蕈狀雲」。（圖／林姓釣客提供）

黃嘉美進一步指出，至於為何會呈現火紅的顏色？她強調，由於剛好發展方位在西南邊，早上東邊太陽出來，因為裡面有很多層渦漩加上水氣飽滿，太陽光反射和折射後，雲的最上層水氣折射，就會呈現火紅或金光閃閃的顏色，並非核彈爆炸或飛彈所產生，請民眾放心。