　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台東縣中秋節返鄉專車　台鐵系統8月11日零時開放訂票

▲台東縣中秋節返鄉專車，8月11日零時開放訂票。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣中秋節返鄉專車，8月11日零時開放訂票。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於年節期間為滿足鄉親返鄉需求，皆包列台鐵列車提供縣民返鄉專車服務，獲得鄉親一致肯定。由於民眾殷切需求，經縣府評估後決議中秋節加開樹林至台東區間各1往返返鄉專車服務，將於8月11日開放網路購票，車票將於台鐵購票系統銷售，相關訂票資格規定比照台鐵現有規範，以提供鄉親在訂購返鄉專車時有更好及便利的服務。

台東縣政府表示，111年中秋節返鄉專車票，於台鐵購票系統之銷售時間定於8月11日零時開放訂票，另於開賣當日上午9點開放台鐵局各電腦售票車站現場購票。此次返鄉專車台鐵將提供樹林至台東1列車次以及中秋節後返工專車台東到樹林1列車次，每列車372座位。返鄉專車(樹林至台東)為9月8日17:55普悠瑪6178車次；返工專車(台東至樹林)為9月11日10:52普悠瑪6177車次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

凡國民身分證字號為V開頭、設籍台東縣或上開2者之配偶及直系血親一親等之鄉親，凡符合上述其中一項即具備購票資格(為維護訂票公平性及旅客權益，預訂車票於車站窗口取票時，請攜帶訂票人身分證明文件正本，以備台鐵局人員核對、查驗)。

交觀處也提醒鄉親，此次中秋返鄉專車係台鐵局僅提供返鄉及返工各1往返之列車服務，故無法提供換票服務(係因無相同起訖之列車車次間進行退換)，若需更換「台東縣政府年節返鄉專車」以外之列車車次，請先辦理退票再另行購買，退票作業與其他相關票價、取票、退票、優待票等規定依台鐵局規定辦理，訂票網址：(https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip001/tip121/query) ，請鄉親把握機會及早訂票。

►不但打折而且超方便！快用「蜂蜜蘋果慕斯」幫狗狗清潔牙齒

ET快訊
BBC：台灣興起「習武熱」　年輕人開始學習作戰
廢校8年！「這間學校」淪鬼城　網嘆：倒閉潮剛開始
快訊／「便當門」女警媽媽現身！　向店家道歉
迴轉壽司「大型車禍現場」7盤壽司被擠落地！　8秒片揪出兇手
「阮月嬌」廣告遭越裔總會抗議下架　阿翰回應了
女員工上位變「兒媳」！　闆娘崩潰小產
社區管委會鬧翻　士林地標大樓現「拉皮1／3棟」奇景

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

職場新人嘆「放假無法休息」累炸　爆一片共鳴：壓力大到掉髮

光看就胃痛！他PO一張「珍珠自由照」　全場嚇喊不要：嘴好酸

柯文哲酸「內湖4交通策略」是中央管！高公局打臉：地方從沒提案

直接躺平算了！逢甲雞排漲破「這價格」　網崩潰：不敢買了

迴轉壽司「大型車禍現場」7盤壽司被擠落地！　7秒影片揪出兇手

獨／台中新社降冰雹！硬幣大小冰珠開炸路面10分鐘

廢校8年！「這間學校」淪鬼城　網嘆：倒閉潮才剛開始

送餐地空盪盪　下秒客人卻喊「 我看到你了」！外送員毛炸曝真相

來不及陪兒長大⋯癌末爸「想留給孩子的不是錢」寫信逼哭百萬人

台灣彩虹米三效合一　嘉藥粧品系微笑盃銀牌

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

妹子騎車想找位子停！　後座歪樓：魏紫婷在哪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

戲精柴挺肚把自己卡好卡滿　「受虐式」尖叫：啊～被卡住了

職場新人嘆「放假無法休息」累炸　爆一片共鳴：壓力大到掉髮

光看就胃痛！他PO一張「珍珠自由照」　全場嚇喊不要：嘴好酸

柯文哲酸「內湖4交通策略」是中央管！高公局打臉：地方從沒提案

直接躺平算了！逢甲雞排漲破「這價格」　網崩潰：不敢買了

迴轉壽司「大型車禍現場」7盤壽司被擠落地！　7秒影片揪出兇手

獨／台中新社降冰雹！硬幣大小冰珠開炸路面10分鐘

廢校8年！「這間學校」淪鬼城　網嘆：倒閉潮才剛開始

送餐地空盪盪　下秒客人卻喊「 我看到你了」！外送員毛炸曝真相

來不及陪兒長大⋯癌末爸「想留給孩子的不是錢」寫信逼哭百萬人

台灣彩虹米三效合一　嘉藥粧品系微笑盃銀牌

花蓮殯儀館後方海域溺水意外　男子失去生命跡象搶救恢復心跳

中共將持續完備跨島鏈作戰能力！　國防部記者會22題QA總整理看這

捍衛家園！蔡英文感謝國軍　民進黨參選人齊串連致敬

影／「陸軍裝備翻修廠」登文總匠人魂　戰甲砲車維修功臣曝光！

職場新人嘆「放假無法休息」累炸　爆一片共鳴：壓力大到掉髮

2022新北友善人行環境論壇登場　侯友宜：以人為本打造宜居城市

南投看守所電銲班第1期結業　收容人「焊姓名」超有成就感

公婆買房「怕她搶」！逼老公簽借名登記　人妻怒：祝你下地獄

擴大開放　安商穩商，上海將續打造國際營商環境

大直改名豪宅屋主賣房賺1088萬　1原因恐「轉盈為虧」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

生活熱門新聞

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

快訊／本土BA.5「暴增9例」！分佈3縣市

買這6種商品滿600元抽農遊券！

木蘭颱風最快今生成！模擬路徑曝　雨區擴大

半年沒滾床單！人妻揪超綠真相：都生2胎了

屁孩狂轉餐桌轉盤！家長不管下秒悲劇發生　竟要告店家

陸傳「9萬件國寶藏美日」故宮回應了

颱風木蘭生成時間曝　估這天登陸

生理期睡太沉…妹子醒來見下體「爬滿螞蟻」

今天立秋！「3類人」財神眷顧

寶可夢阿伯中風　無法說話走路

以為飛彈爆炸！台東「蕈狀雲」氣象專家說話了

女客人點外送苦等2hrs　老闆下班親自送

更多熱門

相關新聞

以為飛彈爆炸！台東「蕈狀雲」氣象專家說話了

以為飛彈爆炸！台東「蕈狀雲」氣象專家說話了

中國大陸一連串軍事演習挑動兩岸敏感神經，有釣客在7日在台東縣達仁鄉南田海邊釣魚，發現天空出現「蕈狀雲」，周邊還呈現金光閃閃火紅顏色，還以為是對岸發射導彈，嚇得趕緊拍照求證，對此氣象專家釋疑，這是砧狀雲加上蕈狀雲，並非爆炸所產生的「蕈狀雲」。

環保局7日攜手潛海戰將新蘭漁港淨海　清理出47.85公斤的海洋廢棄物

環保局7日攜手潛海戰將新蘭漁港淨海　清理出47.85公斤的海洋廢棄物

TTICC藝術特展　集結女性原民藝術家《移動‧記憶》

TTICC藝術特展　集結女性原民藝術家《移動‧記憶》

「野菜靈獸」將出沒鹿野高台　立體AR手繪熱氣球帶回家

「野菜靈獸」將出沒鹿野高台　立體AR手繪熱氣球帶回家

長濱警、郵聯合攔阻「愛情騙子」詐欺取財

長濱警、郵聯合攔阻「愛情騙子」詐欺取財

關鍵字：

台鐵 中秋節 台東

讀者迴響

熱門新聞

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

只有今天！麥當勞大麥克、雞塊買1送1

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

快訊／「在不瘋狂」游否希結婚了！老婆真實身分曝

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

反骨女神宣布喜訊「被驚喜求婚哭了」！

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

更多

最夯影音

更多
美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？
雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面