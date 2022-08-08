台東縣中秋節返鄉專車　台鐵系統8月11日零時開放訂票

▲台東縣中秋節返鄉專車，8月11日零時開放訂票。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於年節期間為滿足鄉親返鄉需求，皆包列台鐵列車提供縣民返鄉專車服務，獲得鄉親一致肯定。由於民眾殷切需求，經縣府評估後決議中秋節加開樹林至台東區間各1往返返鄉專車服務，將於8月11日開放網路購票，車票將於台鐵購票系統銷售，相關訂票資格規定比照台鐵現有規範，以提供鄉親在訂購返鄉專車時有更好及便利的服務。

台東縣政府表示，111年中秋節返鄉專車票，於台鐵購票系統之銷售時間定於8月11日零時開放訂票，另於開賣當日上午9點開放台鐵局各電腦售票車站現場購票。此次返鄉專車台鐵將提供樹林至台東1列車次以及中秋節後返工專車台東到樹林1列車次，每列車372座位。返鄉專車(樹林至台東)為9月8日17:55普悠瑪6178車次；返工專車(台東至樹林)為9月11日10:52普悠瑪6177車次。

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凡國民身分證字號為V開頭、設籍台東縣或上開2者之配偶及直系血親一親等之鄉親，凡符合上述其中一項即具備購票資格(為維護訂票公平性及旅客權益，預訂車票於車站窗口取票時，請攜帶訂票人身分證明文件正本，以備台鐵局人員核對、查驗)。

交觀處也提醒鄉親，此次中秋返鄉專車係台鐵局僅提供返鄉及返工各1往返之列車服務，故無法提供換票服務(係因無相同起訖之列車車次間進行退換)，若需更換「台東縣政府年節返鄉專車」以外之列車車次，請先辦理退票再另行購買，退票作業與其他相關票價、取票、退票、優待票等規定依台鐵局規定辦理，訂票網址：(https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip001/tip121/query) ，請鄉親把握機會及早訂票。