　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

邁向永續城市全國第一　潘孟安：屏東民生綠電RE100達標

▲▼（業配）屏東縣民生綠電議題記者會-潘孟安。（圖／記者周宸亘攝）

▲屏東縣政府9日舉行「民生綠電RE100暨邁向永續城市發表會」，宣布屏東縣再生能源併網容量達成1GW目標。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

記者洪菱鞠／屏東報導

再生能源是全球重要議題，屏東縣政府積極發展綠電及推動民生綠電，9日舉行「民生綠電RE100暨邁向永續城市發表會」，縣長潘孟安宣布屏東縣再生能源併網容量達成1GW目標，成為全國第一個達到民生綠電RE100（Renewable Energy 100%）的縣市，也是在全球參加RE100再生能源城市與區域聯盟眾多城市裡，完成RE100民生綠電城市中人口及土地面積規模最大的城市。

為邁向永續城市，屏東縣政府致力於能源轉型，接軌國際對綠電發展需求，2009年先是參與地方政府永續發展理事會，2016年再加入地方永續發展行動國際委員會（ICLEI）「全球100% 再生能源城市與區域聯盟」，並於當年舉辦「屏東縣韌性城鄉國際論壇」，邀請美國亞斯本市、夏威夷茂宜島與ICLEI專家，共同討論地方政府如何實現「100%綠電城市」，當時潘孟安向ICLEI秘書長遞交申請書，設下「100%民生綠電」的階段性目標，引領國家能源轉型政策，以該年度民生用電為基準，考量屏東縣日照條件，訂定全縣再生能源併網容量1GW目標，並由環保局成立綠能專案辦公室全力推動。

▲▼（業配）屏東縣民生綠電議題記者會-潘孟安。（圖／記者周宸亘攝）

▲屏東縣長潘孟安帶領著現場來賓，騎上最具代表性的低碳交通運具P-bike公共自行車，踩踏發出綠電點亮「Renewable Energy 100%（RE100）Pingtung」，宣布屏東完成創舉。

▲▼（業配）屏東縣民生綠電議題記者會-潘孟安。（圖／記者周宸亘攝）

▲截至今年6月底，屏東縣達成1GW再生能源併網量。

有鑑於過去民眾對光電刻板印象、早期配電（饋線）線路不足、無完整及閒置公有土地以及綠能政更迭頻繁等4大推動限制，綠能專案辦公室成立後，除了標準化申請流程，也跳脫傳統單一局處業務思維，作為光電廠商及民眾之間協調並把關的媒介，同時採取零預算推動模式來減少公帑支出，首創「循線找地」概念，並在「太陽光電專案專區」與「土地複合式利用」兩項策略推動下，優先以不適宜耕種的土地，劃設太陽光電專區，充分活化劣地及閒置國土，其中高樹太陽光電示範區，以盜採砂石坑轉型設置光電廠，在今年獲得全球智慧解決方案「最佳綠色投資獎」。

此外，在不影響原有設施功能下，結合再生能源活化閒置空間或場域，縣府團隊及鄉鎮公所齊心協力合作推動「全國首座大武丁滯洪池浮動型光電及大響營堤防光電」、「掩埋場光電」、「公墓轉作光電運動公園」、「停車場光電屋頂」、「校園光電風雨球場」、「原鄉部落防災型微電網」、「嚴重地層下陷區太陽光電計畫」與「高樹太陽光電示範區」等案例，成為其他城市學習取經的對象。截至今年6月底，屏東縣達成1GW再生能源併網量，作為屏東邁向100%再生能源城市永續的第一步。

環保局指出，縣府參考台電公司用電部分統計，屏東縣用電最高的是住宅部門，即家庭、民生用電，佔了33%，第二高為工業用電28%，其次依序為服務業、農林漁牧等，而100%民生綠電的意思是，透過屏東縣1GW已併網再生能源設施產生發電量，可供應白天尖峰用電時刻的家庭用電需求，有效舒緩全球熱浪對屏東電力供應穩定性的衝擊。

值得一提的是，在目前ICLEI「100%再生能源城市網路」已達成RE100的城市中，屏東縣擁有80萬人口、土地面積2,776平方公里，是人口及土地面積規模最大的城市，難度高於澳洲坎培拉、韓國麟蹄郡、美國科羅拉多州亞斯本等城市。

▲▼（業配）屏東縣民生綠電議題記者會-潘孟安。（圖／記者周宸亘攝）

▲潘孟安感謝眾多中央部會單位支持，以及縣府各局處同仁和民間業者共同努力，才能在不到6年時間裡達標。

潘孟安表示，屏東縣1GW再生能源設施包括太陽能、風力、沼氣等，今日完成RE100民生綠電成果，感謝眾多中央部會單位支持，特別是經濟部能源局成立跨部會協調平台，加上台電公司協助「循線找地」的饋線盤點與綠能策略研擬，才能在不到6年時間裡達標。

潘孟安也提到，2016年成立綠能專案辦公室後，單一窗口垂直整合，可充分作為政府、民眾與業者之間的溝通橋樑，把像是地層下陷的劣地變綠金、閒置或廢棄土地再利用，讓民眾有租金可以領，國土可以休養生息20年，國家的綠能產業深耕發展，多贏方式不僅在2021年獲得國際期刊認同，2022年成為全球綠能智慧化城市的最佳投資典範，也使得屏東縣政府在很多國際評比上屢獲佳績。

潘孟安指出，屏東邁向RE100再生能源城市之後，下一階段是讓工業用電也使用綠電，尤其對科學園區、高科技產業或高鐵特定區，綠能、綠電憑證是重要依據，而屏東就是首選，綠能RE100不單單是帶動地方的綠能產業，也可望帶來更多國際投資，指日可待。未來將與更多公營事業夥伴合作，結合屏東新農業發展、生態及景觀等永續發展概念，整體規劃閒置國有地活化再利用，讓屏東繼續向前。

▲▼（業配）屏東縣民生綠電議題記者會-潘孟安。（圖／記者周宸亘攝）

▲立委周春米說，推動能源永續，屏東一直走在前面。

立委周春米說，綠能是國家的能源政策，也是讓能源永續、非核家園很重要的目標及手段，屏東一直走在前面，將來要努力的不只是民生用電達到RE100，工業用電也能完成RE100，讓更多產業願意來到屏東，成為他們投資的首要目標，綠能產業成為屏東在地重要產業後，希望可以帶動更多工作機會。

屏東縣府施政「以人為本」為核心主軸，亦有效呼應聯合國永續發展17項指標，涵蓋面向廣，例如社會服務、基礎建設、永續農業、城鄉及能源等，其中SDG7為永續能源由綠電供給民生用電，縣府在能源轉型道路上達成重要里程碑，展現擠身世界先進城市企圖心。

ET快訊
快訊／台大撤銷林智堅學位　陳時中：專業的事就在體制內解決
全文／林智堅律師團2211字聲明　指控台大不符程序正義
LIVE／直球對決台大　林智堅開記者會說明
可賺120萬！22台人赴杜拜遭虐打轉賣　2豬仔頭落網
「一屍五命」恐成真？　網湧高嘉瑜臉書：拜見仙姑
快訊／台74轎車遭小貨車追撞「扁掉」　後座乘客慘死
快訊／林智堅律師團4點聲明：台大學倫會黑箱作業　公正性被污染
議員被爆吻酒店妹「同居服務生」　尷尬回應：會與老婆好好談談
快訊／台大認定林智堅抄襲撤學位　教育部回應
林智堅涉抄襲「台大撤學位」！　他揪1疑點：非常不合邏輯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

墾丁民宿旁3台電動機車暗夜起火　消防籲騎乘、充電須謹慎小心

邁向永續城市全國第一　潘孟安：屏東民生綠電RE100達標

以「管」對話　新竹州圖書館化身當代藝術館開展中

台東縣推廣中元普渡以米代金　祭祀誠心又健康

11年集團婚禮10／10屏東書院登場　限30對8／9日下午3點起名

法拍會與愛心義賣相互加持　屏東分署+身障福利中心跨機關合作

嘉義市「5星嘉義市萌警愛+1」親子體驗營　教育孩子守法從小做起

溺水頻傳！基隆市長參選人黃希賢盼跟進北市　制定戶外活動契約範本

率團赴空軍第一戰術戰鬥機聯隊慰問　黃偉哲感謝國軍堅守崗位安定人心

挺台東青年學子　縣府培養地政測量人力

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

短裙妹逆向＋停紅線　飄酒味騙警：只是移車

王家梁堅持「各自開車出門」！　許維恩氣喊「抓姦」：活膩了

墾丁民宿旁3台電動機車暗夜起火　消防籲騎乘、充電須謹慎小心

邁向永續城市全國第一　潘孟安：屏東民生綠電RE100達標

以「管」對話　新竹州圖書館化身當代藝術館開展中

台東縣推廣中元普渡以米代金　祭祀誠心又健康

11年集團婚禮10／10屏東書院登場　限30對8／9日下午3點起名

法拍會與愛心義賣相互加持　屏東分署+身障福利中心跨機關合作

嘉義市「5星嘉義市萌警愛+1」親子體驗營　教育孩子守法從小做起

溺水頻傳！基隆市長參選人黃希賢盼跟進北市　制定戶外活動契約範本

率團赴空軍第一戰術戰鬥機聯隊慰問　黃偉哲感謝國軍堅守崗位安定人心

挺台東青年學子　縣府培養地政測量人力

快訊／台大撤銷林智堅學位　陳時中：專業的事就在體制內解決

明仁會「藥房」藏中和社區大樓！恐怖膠囊混4毒品...1年奪93命

台大認定抄襲都是國民黨搞的？　他點名一人戳破「藍綠對決」

林智堅原定本周到台大說明論文　賴香伶批：以為世界是為了他打轉

牆壁裡傳來微弱求救聲　他鑿破撈出「巴掌大毛球」樂當現成奶爸

淨灘撿到龍涎香！專家檢測：上等真品　台灣本島海灘首例

時代的眼淚流回去！分手6年　威秀8／11重回原凱擘影城

全文／林智堅律師團2211字聲明　指控台大不符程序正義

變種生物？她驚見「樹上3隻大白蟬」傻眼　14萬人笑翻：喵喵叫嗎

「陳時中昔稱林智堅盟友」　蔣萬安：交代清楚為何不斷護航

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

地方熱門新聞

駕車抽大麻攔檢查獲送辦

桃園「圓頭綠＋左箭」號誌　再增130處　

台南永康就業中心實體、線上徵才

黃偉哲呼籲民眾應防範溪水暴漲避免受困

失智婦迷航桃園　呆坐一天暖警助返家

南消辦潛水救援人員複訓

給好兄弟安心吃！　桃園衛生局抽驗食品

響應國際貓咪日　新北推「一日貓爸爸」體驗

台南仁德市場愛心惜食平臺啟用

黃偉哲感謝國軍堅守崗位安定人心

誠美材料科技捐贈快篩劑

基隆溺水頻傳　黃希賢提訂「戶外體驗活動契約範本」

東部首間食物銀行共享園區　大型倉儲型態進駐花蓮

基隆國門「小彩滴」歡樂亮相

更多熱門

相關新聞

全文／林智堅律師團2211字聲明　指控台大不符程序正義

全文／林智堅律師團2211字聲明　指控台大不符程序正義

民進黨桃園市長參選人林智堅台大論文涉抄襲爭議，經台大學倫會審議後，台大今（9）日上午公布相關案件審查結果，建議撤銷林智堅碩士學位。對此，林智堅的委任律師黃帝穎下午透過臉書公布「林智堅律師團對台大學倫會審定撤銷學位之聲明」，直指蘇宏達未依法迴避，致無法確保學倫會組織及處理程序之公正客觀，且學倫會審定違反《行政程序法》第9條規定客觀義務，學倫會曲解保密規定，無異黑箱作業。林智堅本人下午也將舉行記者會公開回應。

「陳時中昔稱林智堅盟友」　蔣萬安：交代清楚為何不斷護航

「陳時中昔稱林智堅盟友」　蔣萬安：交代清楚為何不斷護航

賴香伶：還了高嘉瑜講「一屍五命」的用心

賴香伶：還了高嘉瑜講「一屍五命」的用心

昔預言林智堅恐釀一屍五命　高嘉瑜緩頰：能力比學歷重要

昔預言林智堅恐釀一屍五命　高嘉瑜緩頰：能力比學歷重要

林智堅被認定抄襲　黃珊珊讚台大風骨

林智堅被認定抄襲　黃珊珊讚台大風骨

關鍵字：

屏東潘孟安屏東縣長2022九合一大選2022屏東縣長民生綠電RE100再生能源永續城市

讀者迴響

熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

台女孩柬埔寨「7天遭侵犯9次驚悚實錄」！

台大認定「林智堅抄襲」撤碩士學位

辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」！砸600萬創業

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

趙露思「台灣學餐賣餛飩」畫面瘋傳！

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

水電工飛澎湖「下機已到柬埔寨」　律師揪5疑點

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面