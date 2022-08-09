邁向永續城市全國第一　潘孟安：屏東民生綠電RE100達標

▲屏東縣政府9日舉行「民生綠電RE100暨邁向永續城市發表會」，宣布屏東縣再生能源併網容量達成1GW目標。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

記者洪菱鞠／屏東報導

再生能源是全球重要議題，屏東縣政府積極發展綠電及推動民生綠電，9日舉行「民生綠電RE100暨邁向永續城市發表會」，縣長潘孟安宣布屏東縣再生能源併網容量達成1GW目標，成為全國第一個達到民生綠電RE100（Renewable Energy 100%）的縣市，也是在全球參加RE100再生能源城市與區域聯盟眾多城市裡，完成RE100民生綠電城市中人口及土地面積規模最大的城市。

為邁向永續城市，屏東縣政府致力於能源轉型，接軌國際對綠電發展需求，2009年先是參與地方政府永續發展理事會，2016年再加入地方永續發展行動國際委員會（ICLEI）「全球100% 再生能源城市與區域聯盟」，並於當年舉辦「屏東縣韌性城鄉國際論壇」，邀請美國亞斯本市、夏威夷茂宜島與ICLEI專家，共同討論地方政府如何實現「100%綠電城市」，當時潘孟安向ICLEI秘書長遞交申請書，設下「100%民生綠電」的階段性目標，引領國家能源轉型政策，以該年度民生用電為基準，考量屏東縣日照條件，訂定全縣再生能源併網容量1GW目標，並由環保局成立綠能專案辦公室全力推動。

▲屏東縣長潘孟安帶領著現場來賓，騎上最具代表性的低碳交通運具P-bike公共自行車，踩踏發出綠電點亮「Renewable Energy 100%（RE100）Pingtung」，宣布屏東完成創舉。

▲截至今年6月底，屏東縣達成1GW再生能源併網量。

有鑑於過去民眾對光電刻板印象、早期配電（饋線）線路不足、無完整及閒置公有土地以及綠能政更迭頻繁等4大推動限制，綠能專案辦公室成立後，除了標準化申請流程，也跳脫傳統單一局處業務思維，作為光電廠商及民眾之間協調並把關的媒介，同時採取零預算推動模式來減少公帑支出，首創「循線找地」概念，並在「太陽光電專案專區」與「土地複合式利用」兩項策略推動下，優先以不適宜耕種的土地，劃設太陽光電專區，充分活化劣地及閒置國土，其中高樹太陽光電示範區，以盜採砂石坑轉型設置光電廠，在今年獲得全球智慧解決方案「最佳綠色投資獎」。

此外，在不影響原有設施功能下，結合再生能源活化閒置空間或場域，縣府團隊及鄉鎮公所齊心協力合作推動「全國首座大武丁滯洪池浮動型光電及大響營堤防光電」、「掩埋場光電」、「公墓轉作光電運動公園」、「停車場光電屋頂」、「校園光電風雨球場」、「原鄉部落防災型微電網」、「嚴重地層下陷區太陽光電計畫」與「高樹太陽光電示範區」等案例，成為其他城市學習取經的對象。截至今年6月底，屏東縣達成1GW再生能源併網量，作為屏東邁向100%再生能源城市永續的第一步。

環保局指出，縣府參考台電公司用電部分統計，屏東縣用電最高的是住宅部門，即家庭、民生用電，佔了33%，第二高為工業用電28%，其次依序為服務業、農林漁牧等，而100%民生綠電的意思是，透過屏東縣1GW已併網再生能源設施產生發電量，可供應白天尖峰用電時刻的家庭用電需求，有效舒緩全球熱浪對屏東電力供應穩定性的衝擊。

值得一提的是，在目前ICLEI「100%再生能源城市網路」已達成RE100的城市中，屏東縣擁有80萬人口、土地面積2,776平方公里，是人口及土地面積規模最大的城市，難度高於澳洲坎培拉、韓國麟蹄郡、美國科羅拉多州亞斯本等城市。

▲潘孟安感謝眾多中央部會單位支持，以及縣府各局處同仁和民間業者共同努力，才能在不到6年時間裡達標。

潘孟安表示，屏東縣1GW再生能源設施包括太陽能、風力、沼氣等，今日完成RE100民生綠電成果，感謝眾多中央部會單位支持，特別是經濟部能源局成立跨部會協調平台，加上台電公司協助「循線找地」的饋線盤點與綠能策略研擬，才能在不到6年時間裡達標。

潘孟安也提到，2016年成立綠能專案辦公室後，單一窗口垂直整合，可充分作為政府、民眾與業者之間的溝通橋樑，把像是地層下陷的劣地變綠金、閒置或廢棄土地再利用，讓民眾有租金可以領，國土可以休養生息20年，國家的綠能產業深耕發展，多贏方式不僅在2021年獲得國際期刊認同，2022年成為全球綠能智慧化城市的最佳投資典範，也使得屏東縣政府在很多國際評比上屢獲佳績。

潘孟安指出，屏東邁向RE100再生能源城市之後，下一階段是讓工業用電也使用綠電，尤其對科學園區、高科技產業或高鐵特定區，綠能、綠電憑證是重要依據，而屏東就是首選，綠能RE100不單單是帶動地方的綠能產業，也可望帶來更多國際投資，指日可待。未來將與更多公營事業夥伴合作，結合屏東新農業發展、生態及景觀等永續發展概念，整體規劃閒置國有地活化再利用，讓屏東繼續向前。

▲立委周春米說，推動能源永續，屏東一直走在前面。

立委周春米說，綠能是國家的能源政策，也是讓能源永續、非核家園很重要的目標及手段，屏東一直走在前面，將來要努力的不只是民生用電達到RE100，工業用電也能完成RE100，讓更多產業願意來到屏東，成為他們投資的首要目標，綠能產業成為屏東在地重要產業後，希望可以帶動更多工作機會。

屏東縣府施政「以人為本」為核心主軸，亦有效呼應聯合國永續發展17項指標，涵蓋面向廣，例如社會服務、基礎建設、永續農業、城鄉及能源等，其中SDG7為永續能源由綠電供給民生用電，縣府在能源轉型道路上達成重要里程碑，展現擠身世界先進城市企圖心。