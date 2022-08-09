熟睡突被爸叫醒！他拆信「見5字」臉超綠　學長笑讚：展現愛台精神

▲原PO收到教育召集令。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

很多男生服完兵役後，最怕的就是收到教育召集令，就有一名男網友發文表示，他今天爽爽睡覺時，突然被老爸手上的拿的一封信「叫醒」，讓原本腦子迷迷糊糊的他睡意全沒了，「退伍快2年了來得真突然！」貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到他今天在睡覺時，爸爸突然叫醒他，並拿出一封信。他接過去以後，立刻起身並拆信查看，結果「我看到時，我整個清醒了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「沒有睡意了...不想面對...」原PO不禁哀嚎，職業軍人退伍已近2年時間，結果這教育召集令來得可真突然。而從圖片可見，他將於9月19日報到，並於同月23日解除召集。

▲教召話題引發討論。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可以領薪水，有吃又有拿」、「領雙薪的時候到了」、「職業的應該跑不掉」、「恭喜！我想去還去不了，退伍到現在一次都沒有，又是一個被國家拋棄的人」、「我想收還收不到咧，只能羨慕」、「實實在在愛台灣，我只能羨慕加油」、「該你奉獻犧牲的日子來了，展現你愛台灣的精神吧」。

此外，也有些過來人回應，「我也是退伍2年後開始收到，然後8年期間收到4次～滿役」、「退伍2年來不是蠻正常的嗎？怎麼會突然」、「我退伍6年後都還收到教召令了，2年很菜好嗎」、「退伍後2年一召很正常，好運的去2次就除名了」、「我退隔年立馬收到」。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光 一圖看堅果超狂功效



►醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有 阿嬤也愛喝

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺 6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝 大忙人愛慘