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熟睡突被爸叫醒！他拆信「見5字」臉超綠　學長笑讚：展現愛台精神

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO收到教育召集令。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

很多男生服完兵役後，最怕的就是收到教育召集令，就有一名男網友發文表示，他今天爽爽睡覺時，突然被老爸手上的拿的一封信「叫醒」，讓原本腦子迷迷糊糊的他睡意全沒了，「退伍快2年了來得真突然！」貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到他今天在睡覺時，爸爸突然叫醒他，並拿出一封信。他接過去以後，立刻起身並拆信查看，結果「我看到時，我整個清醒了！」

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「沒有睡意了...不想面對...」原PO不禁哀嚎，職業軍人退伍已近2年時間，結果這教育召集令來得可真突然。而從圖片可見，他將於9月19日報到，並於同月23日解除召集。

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲教召話題引發討論。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可以領薪水，有吃又有拿」、「領雙薪的時候到了」、「職業的應該跑不掉」、「恭喜！我想去還去不了，退伍到現在一次都沒有，又是一個被國家拋棄的人」、「我想收還收不到咧，只能羨慕」、「實實在在愛台灣，我只能羨慕加油」、「該你奉獻犧牲的日子來了，展現你愛台灣的精神吧」。

此外，也有些過來人回應，「我也是退伍2年後開始收到，然後8年期間收到4次～滿役」、「退伍2年來不是蠻正常的嗎？怎麼會突然」、「我退伍6年後都還收到教召令了，2年很菜好嗎」、「退伍後2年一召很正常，好運的去2次就除名了」、「我退隔年立馬收到」。

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