　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他開冰箱見「飲料全剩一口」傻眼　網解惑：放進去就會有人幫你丟

▲喝不完的飲料通常會放進冰箱冷藏。（示意圖／取自Pixabay）

▲喝不完的飲料通常會放進冰箱冷藏。（示意圖／取自Pixabay）

實習記者楊欣倫／綜合報導

吃不完的食物或喝不完的飲料如果冷藏或許還能存放一陣子，但也經常造成冰箱過度堆積的情況。近日一名網友發文表示，家裡的冰箱有好幾杯「只剩一口」的飲料，為什麼都一定要剩一口，然後把它冰起來？

一名網友於《爆廢公社》發文表示，家中的冰箱常常堆積好幾杯只剩一、兩口就喝完的飲料，​​也沒人去喝完，就這麼冰著，令他不解「最後一口冰起來是會昇華成另一種境界是嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼原PO問為什麼總要「剩一口」拿去冰。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO問為什麼總要「剩一口」拿去冰。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文引發網友熱烈回應，「全喝完的罪惡感太強，要留一口下次喝就不會了」、「我家冰箱常常出現的景象」、「我也是從小就有剩一口的習慣，從來沒有見底」、「就喝不下不想喝了啊，可是又不能浪費」、「剩下的最後一口就特別好喝」、「我還以為只有我，看來我不孤單」。更有人推測這樣做的心態，「這樣才不用整理跟回收」、「懶得丟垃圾才放進去冰」、「放進去就會有人幫你丟了」。

此外，也有網友跟原PO同感，「這種超討厭的」、「根本在養細菌」、「這種看了就一肚子火，全部把它丟掉」、「我男朋友也是一口都喝不出來了還要冰在冰箱裡」、「這種人真的很煩，把冰箱當垃圾桶」、「我也不太懂這行為，只知道冰著不處理，不喝完為什麼也不倒掉」。

►不但打折而且超方便！快用「蜂蜜蘋果慕斯」幫狗狗清潔牙齒

ET快訊
「鎖台軍演」釋1危險訊號！　專家：大規模演習恐成新常態
快訊／熱帶低壓生成！最快今增強為7號颱「木蘭」　對台影響曝
「中共機、艦從未進入我領空、海」　國軍搜獲272則認知作戰假
父親節抽抽樂！　人夫見最強小三「送5字大獎」怕爆
「換變頻冷氣」開24hrs！租屋妹收電費單　一看金額嗨了
快訊／高雄神農市集意外！　晨運男遭鐵架砸頭
快訊／國防部：中共13艘作戰艦、情蒐船等　每天在我國24海浬
控女警「買5便當拿8醬包」網灌負評！　店家慘剩1.9顆星

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夏日「3行為」易一氧化碳中毒！　避免待車內狂吹冷氣20分鐘

快訊／熱帶低壓生成！最快今天增強為7號颱「木蘭」　對台影響曝

醫籲捐血！她飄一句「我生前常捐」...全場嚇瘋：現在七月耶

他曝用環保餐具「壓力山大」！網分享：這家鹹酥雞給比較多

他開冰箱見「飲料全剩一口」傻眼　網解惑：放進去就會有人幫你丟

雞籠中元祭放水燈遊行8／11登場　恢復花車踩街交管措施出爐

一張佛心釣客掃地照獲千讚　意外揭露「漁獲爆桶」小撇步

快訊／午後雷雨報到！4縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

醫曝「對抗BA.5藥量要加倍」！羅一鈞籲小心解讀：民眾勿自行調藥

BA.5暴增9例！5人住北市「接觸者匡9人」　包含一起家庭群聚

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

妹子騎車想找位子停！　後座歪樓：魏紫婷在哪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

戲精柴挺肚把自己卡好卡滿　「受虐式」尖叫：啊～被卡住了

夏日「3行為」易一氧化碳中毒！　避免待車內狂吹冷氣20分鐘

快訊／熱帶低壓生成！最快今天增強為7號颱「木蘭」　對台影響曝

醫籲捐血！她飄一句「我生前常捐」...全場嚇瘋：現在七月耶

他曝用環保餐具「壓力山大」！網分享：這家鹹酥雞給比較多

他開冰箱見「飲料全剩一口」傻眼　網解惑：放進去就會有人幫你丟

雞籠中元祭放水燈遊行8／11登場　恢復花車踩街交管措施出爐

一張佛心釣客掃地照獲千讚　意外揭露「漁獲爆桶」小撇步

快訊／午後雷雨報到！4縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

醫曝「對抗BA.5藥量要加倍」！羅一鈞籲小心解讀：民眾勿自行調藥

BA.5暴增9例！5人住北市「接觸者匡9人」　包含一起家庭群聚

夏日「3行為」易一氧化碳中毒！　避免待車內狂吹冷氣20分鐘

陳乃榮曝9歲父母離異　一抱「他」秒想起爸嘆：怕忍不住落淚！

日議員：有必要制定「保護在台日僑計畫」　該與台美政府討論

周行一／地緣政治波及台灣供應鏈　產業被迫外移是警訊

快訊／飛行傘教練宜蘭起飛一度失聯　疑風太大迫降坪林受困中

柯文哲扯蔡英文未解決內湖交通　吳思瑤：自己不交作業怪老師

農委會再祭「農遊券」　朱立倫：幫助農民應該要實實在在

倒塌原因曝！高雄男遭神農市集鋼架重砸　臉部變形緊急送醫

田馥甄買票秘密現蹤台下 大讚陳珊妮太帥「卻抱怨這1點」！

殖民時期掠奪「貝寧青銅器」！　英國博物館將歸還給奈及利亞

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

生活熱門新聞

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

買這6種商品滿600元抽農遊券！

木蘭颱風最快今生成！模擬路徑曝　雨區擴大

快訊／本土BA.5「暴增9例」！分佈3縣市

半年沒滾床單！人妻揪超綠真相：都生2胎了

屁孩狂轉餐桌轉盤！家長不管下秒悲劇發生　竟要告店家

陸傳「9萬件國寶藏美日」故宮回應了

颱風木蘭生成時間曝　估這天登陸

生理期睡太沉…妹子醒來見下體「爬滿螞蟻」

今天立秋！「3類人」財神眷顧

寶可夢阿伯中風　無法說話走路

女客人點外送苦等2hrs　老闆下班親自送

以為飛彈爆炸！台東「蕈狀雲」氣象專家說話了

更多熱門

相關新聞

「換變頻冷氣」開24hrs！租屋妹見電費嗨：差了半價

「換變頻冷氣」開24hrs！租屋妹見電費嗨：差了半價

不少租屋族坦言，看到窗型冷氣寧願拒租，畢竟它的耗電量實在太可怕，一名租屋妹表示，以前租的套房都是傳統的分離式冷氣，今年搬新家，裝得是一級變頻冷氣，日前收到電費單，每天吹24小時，2個月的電費竟然只要1044元，之前都是2500元起跳，大讚變頻冷氣的省電威力。

父親節抽抽樂！最強小三「送5字大獎」怕爆

父親節抽抽樂！最強小三「送5字大獎」怕爆

夜市飆車險擦撞視障伯　駕駛反嗆一句

夜市飆車險擦撞視障伯　駕駛反嗆一句

屁孩狂轉餐桌轉盤！家長不管下秒悲劇發生　竟要告店家

屁孩狂轉餐桌轉盤！家長不管下秒悲劇發生　竟要告店家

老婆回娘家10天只留750元　夫超崩潰

老婆回娘家10天只留750元　夫超崩潰

關鍵字：

飲料冷藏爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

只有今天！麥當勞大麥克、雞塊買1送1

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

反骨女神宣布喜訊「被驚喜求婚哭了」！

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

買這6種商品滿600元抽農遊券！

更多

最夯影音

更多
美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？
雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面