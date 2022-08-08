他開冰箱見「飲料全剩一口」傻眼　網解惑：放進去就會有人幫你丟

▲喝不完的飲料通常會放進冰箱冷藏。（示意圖／取自Pixabay）



實習記者楊欣倫／綜合報導

吃不完的食物或喝不完的飲料如果冷藏或許還能存放一陣子，但也經常造成冰箱過度堆積的情況。近日一名網友發文表示，家裡的冰箱有好幾杯「只剩一口」的飲料，為什麼都一定要剩一口，然後把它冰起來？

一名網友於《爆廢公社》發文表示，家中的冰箱常常堆積好幾杯只剩一、兩口就喝完的飲料，​​也沒人去喝完，就這麼冰著，令他不解「最後一口冰起來是會昇華成另一種境界是嗎？」

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▲原PO問為什麼總要「剩一口」拿去冰。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）



貼文引發網友熱烈回應，「全喝完的罪惡感太強，要留一口下次喝就不會了」、「我家冰箱常常出現的景象」、「我也是從小就有剩一口的習慣，從來沒有見底」、「就喝不下不想喝了啊，可是又不能浪費」、「剩下的最後一口就特別好喝」、「我還以為只有我，看來我不孤單」。更有人推測這樣做的心態，「這樣才不用整理跟回收」、「懶得丟垃圾才放進去冰」、「放進去就會有人幫你丟了」。

此外，也有網友跟原PO同感，「這種超討厭的」、「根本在養細菌」、「這種看了就一肚子火，全部把它丟掉」、「我男朋友也是一口都喝不出來了還要冰在冰箱裡」、「這種人真的很煩，把冰箱當垃圾桶」、「我也不太懂這行為，只知道冰著不處理，不喝完為什麼也不倒掉」。