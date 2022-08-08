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台南與愛丁堡重拾19世紀緣份　黃偉哲：盼文化交流成雙方新起點！

▲台南市長黃偉哲8日與愛丁堡市議會議長Cammy Day線上會面，新聞及國際關係處長蘇恩恩、文化局副局長陳修程、蘇格蘭台灣協會會長陳韻如、伊甸基金會台南區長張盟宜與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲8日與愛丁堡市議會議長Cammy Day線上會面，新聞及國際關係處長蘇恩恩、文化局副局長陳修程、蘇格蘭台灣協會會長陳韻如、伊甸基金會台南區長張盟宜與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲8日與愛丁堡市議會議長Cammy Day線上會面，新聞及國際關係處長蘇恩恩、文化局副局長陳修程、蘇格蘭台灣協會會長陳韻如、伊甸基金會台南區長張盟宜一同出席與會，雙方討論未來締盟的可行性，以及文化合作的方向達成初步共識。

台南市長黃偉哲首先感謝愛丁堡市對台灣的支持，並表示台南跟愛丁堡早在19世紀就結緣，來自愛丁堡的馬雅各、巴爾頓等人飄洋過海，提升了台南人的生活品質，台南市內至今仍留有許多當初交流的痕跡。黃偉哲表示，他非常期待能與Day議長一同延續過往的歷史緣分，開啟兩市在文化等領域的合作。

黃偉哲並說明愛丁堡與台南歷史息息相關，他誠摯期盼在2024年的紀念活動中，能融合愛丁堡的元素，將雙方數百年來的交流介紹給更多台灣人知曉。黃偉哲並在視訊中誠摯邀請議長到訪台南，探索歷史遺跡，並體驗台南特有的風土民情。

▲台南市長黃偉哲8日與愛丁堡市議會議長Cammy Day線上會面，新聞及國際關係處長蘇恩恩、文化局副局長陳修程、蘇格蘭台灣協會會長陳韻如、伊甸基金會台南區長張盟宜與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

Day議長表示，他相當樂見愛丁堡市與台南市能順利締盟，兩市間的積極合作也能從文化、藝術層面，進一步深化至智慧城市、商業等領域。愛丁堡一直對於台灣持友好態度，例如今年的藝穗節中，就有不少與台灣有關的表演節目。Day議長也期待在此視訊會議過後，愛丁堡與台南能探討更多具體合作方案，以利將來正式締結夥伴關係。

文化局副局長陳修程表示，台南每年均以藝術為媒介，打造國際交流平台，像是台南藝術節、南瀛國際民俗藝術節、管樂藝術季等都相當適合與愛丁堡市進行合作，期盼兩市藉此機會建立藝文互動窗口，將來能夠互邀優秀表演團隊及藝術家進行交流。

▲台南市長黃偉哲8日與愛丁堡市議會議長Cammy Day線上會面，新聞及國際關係處長蘇恩恩、文化局副局長陳修程、蘇格蘭台灣協會會長陳韻如、伊甸基金會台南區長張盟宜與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

愛丁堡市議會議長Cammy Day於今年5月擔任該職，態度友台的他曾以「愛丁堡與台灣的友誼」為題提出議案，市議會遂同意將續評估台灣及愛丁堡雙方簽署合作備忘錄的可能性。愛丁堡為英國蘇格蘭的首府，歷史悠久並以舉辦眾多藝文活動聞名世界，其以8月活動最為熱鬧，有國際藝術節、藝穗節、軍樂節等慶典。

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