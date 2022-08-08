「便當門」女警媽媽現身！以為醬料可自行取用　對店家深感抱歉

記者翁伊森、林冠吟／嘉義報導

嘉義一名吳姓女警遭指控，買便當時「伸手偷東西」，事後偷竊過程曝光，竟是因為買了5個便當拿了8包醬汁，消息一出後也讓輿論瞬間炸鍋，有民眾怒批女警「知法犯法」，但也有人力挺，怒斥店家小題大作。事後記者詢問店家發現，每份餐點僅附贈一包醬汁，若想要多拿，則需支付10元；警方回應，當天是女警陪同媽媽一起買便當，她只拿2包，媽媽拿6包，但為求慎重，仍將請示檢察官釐清相關刑責。女警的母親8日下午也出面澄清。

▲嘉義女警陪母買便當涉嫌「偷竊」，母出面道歉了。（圖／記者翁伊森翻攝）



事件引起輿論關注後，吳女所屬的布袋分局局長也出面回應，表示事發當時吳女是陪同媽媽一起去買便當，她僅拿2包醬汁，其母則拿了6包，主因為吳母誤認醬包為隨餐附贈，隨手多拿了幾包，雙方因而產生認知上的差異，進而造成誤解，此事是吳女個人消費糾紛，分局也將協助完成相關法律程序，並協助達成和解。而目前當事店家不願提告，但為求慎重，分局仍將請示檢察官釐清究竟是刑案還是消費糾紛。

▲店家表示每份餐點僅付一包醬料，如要再多拿每包10塊錢。（圖／翻攝業者臉書）



吳女的母親也在稍早出面向媒體澄清表示，5日晚間她和女兒一起前往店家購買餐點，因誤認店家放在櫃台內部的配餐醬料可以自行拿取，因此造成店家誤解，如今再因網路輿論影響店家生意，讓她深感抱歉，目前全案也已交由檢調單位偵辦中，謝謝各界關心。

回顧整起事件，一名員警在「靠北police」指控，布袋分局有名偵查隊女警到朴子分局的轄區買便當，結果與便當店人員吵架，還趁著店員不注意時「伸手進去偷東西」，氣得店家報案，但女警事後卻不願配合調查，更找來民代騷擾，該員警也憤怒PO文，質問女警是否不曉得竊盜是公訴罪（非告訴乃論罪），「然後本案時至今日也未有任何二組及督察科人員介入調查，是否真的有關係就沒關係？」

▲嘉義女警買便當多拿醬包挨告，引發網友熱議 。（圖／翻攝臉書／靠北police）



但實際了解發現，整起事件起因為女警多拿醬包而惹出爭議，記者實際向當事店家詢問也發現，該便當店主打水煮健康餐，在北中南各地皆有設點，而為了增加風味，店家更推出了各式醬汁，包括和風醬、蜂蜜芥末醬等，受到廣大健身族群喜愛。店家也特地在菜單上註明「每份餐點附贈一包醬料」，而致電各連鎖店，業者也均回覆，顧客若要再多拿一包醬汁，則需要花費10元購入。

而爭議曝光後，網友得知女警「伸手偷東西」是因為多拿醬汁，便被控告「偷竊」，瞬間引發網友熱議，兩派網友戰翻，有網友認為，店家在菜單上已明文寫出隨餐只附贈一包醬料，吳女本就應該遵守店家規定，但也有人認為店家太小氣，甚至留言狂酸，「會產生官司的醬料包有多好吃？」