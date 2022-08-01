好市多買麵條「一開傻見蟻窩」　他崩潰：車上都螞蟻！下場臉腫了

▲ 乾麵條出現超噁多螞蟻。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多買乾麵條，竟買到蟻窩？一名男網友抱怨，在美式賣場買一盒乾麵條，怎料到家時，發現車上都是螞蟻，結果一開麵條包裝，裡面超多螞蟻狂竄，氣得他直呼「看來以後好市多買東西，搬上車前要先拆封檢查比較好？」不過影片曝光後，網友卻質疑「結帳到搬運過程螞蟻都沒跑出來，似乎不合常理？」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》上傳一段影片，他接著崩潰直呼「看來以後好市多買東西，搬上車前要先拆封檢查比較好？我的車上都是螞蟻了！」

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畫面可見，原PO買的是關東乾麵條，怎料盒子一打開，下一幕畫面讓人起雞皮疙瘩，N隻螞蟻在包裝袋裡面狂竄。

文章曝光後，引發6千名網友朝聖，不少網友也頭皮發麻直呼，「你買的可能不是麵，是龍鬚糖」、「最近的發文感覺好市多的品質每況愈下了」、「今天本來要買，太恐怖了」、「還以為買了蟻窩」、「我都會檢查，再跑一趟太累了」、「天呀！我最痛恨螞蟻了」。

不過多數網友則質疑，螞蟻爬行太快、甚至爬一爬突消失，加上影片太粗糙，因此懷疑是假的，「這特效有待加強，螞蟻太假了，放慢看覺得很幽默，螞蟻跑一跑還會隱形」、「看到影片嚇死我了，趕快打開我前幾天買的拉麵看，還好沒有螞蟻」、「從購買到結帳整個搬運過程螞蟻都沒跑出來，似乎不合常理？」「其實再看一次影片,我會覺得這人是來亂的，仔細看發現螞蟻很假，盒子上的一下出現一下消失，是在配合農曆7月嗎」、「卡一個等後續」、「可以秀一下購買證明和包裝上的製造日期嗎？好懷疑」、「這螞蟻也跑太快了，是特效」。

▼網友風向一面倒，質疑影片是假的。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

