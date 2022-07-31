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好市多西瓜買回家2天　突自爆「口吐白沫」！網見畫面嚇壞

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲原PO家的西瓜「口吐白沫」。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

記者朱祖儀／綜合報導

夏天除了開冷氣之外，不少人也喜歡吃西瓜消暑。不過一名女網友透露，最近去好市多買了一顆西瓜回家，沒想到才放了2天竟然就裂開了，不僅流出臭臭的汁液，裂開的地方還不停冒泡，讓他們看了相當傻眼。不少人看到後，紛紛表示「買回家就冰起來比較保險」。

原PO在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，去逛好市多的時候，發現一顆西瓜只要279元，比菜市場便宜不少，於是搬了一顆回家。沒想到才買回來2天，西瓜竟然自己爆開，裂縫流出超臭的汁液還不停冒泡，且裡面的果肉似乎已經發酵了。從畫面中可以看到，西瓜皮上有一道不小的裂縫，不斷冒出白色泡沫，看起來相當驚悚。

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原PO透露，發現西瓜的異狀後，立刻將被波及的地方清理乾淨，不過味道仍久久揮散不去，讓他們崩潰不已，隨後就帶著壞掉的西瓜回去退貨，但櫃檯有提醒，下次只要切一塊去就好了。而退貨後老公又搬了一顆回家，這次馬上將西瓜剖開來享用，「品質就挺好的」。

不少人看到貼文後，紛紛表示「瓜太熟了，又碰到天氣炎熱，要放冷藏，否則很容易爆開的」、「現在天氣太熱，水果都不宜放在室溫下了，除非家裡真的都有開冷氣或是很涼」、「過熟了，我家也發生過1次」，也有人建議，「我都回家就先切開，一半保鮮膜包上，套袋子冰冰箱，一半切小塊分裝保鮮盒即拿即食，天氣太熱，這樣子比較安全」。

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