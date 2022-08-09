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澳洲海灣浮現「大型鋼箱」　船員猜測：含有污染物質

 Mysterious steel container found floating in Gulf of Carpentaria https://t.co/IGgAOYxoIm via @ABCaustralia

記者鄭文晴／綜合報導

卡奔塔利亞灣（Gulf of Carpentaria）是澳洲北部的一個長方形淺水海灣，三面環陸，北面是阿拉弗拉海。當地一直都存有嚴重海洋垃圾問題，近日就有漁民在海邊發現一個不明的大型鋼製鐵箱，但因擔心裡面裝有有害物質，目前為止沒人敢一窺裡頭到底裝了什麼。

▲▼卡奔塔利亞灣。（圖／翻攝自google mapes）

▲卡奔塔利亞灣一直存在嚴重的海洋垃圾問題。（圖／翻攝自google mapes）

據《每日郵報》報導，日前澳洲漁船的船員們正在在卡奔塔利亞灣尋找鯖魚時，發現一個不明的大型鋼製鐵箱在海上漂流，漁民表示，「它的體積大約是5米乘4米乘3米」，是一塊相當大的鋼製鐵箱，並認為裡面沒裝什麼東西，「因為它漂浮在水面，在水中載浮載沉。」

漁民們首先試圖通過艙口打開容器，但後來決定不這樣做，以防裡面裝有污染物質，比如燃料或廢物等，隨便打開會有危險。另外有人推測卡奔塔利亞灣是一條主要的航運路線，此鋼箱很可能來自另一艘船。事後因鋼箱體積過大難以拖回岸邊，他們擔心會與其他漁船碰撞，決定在鋼箱上貼標記，讓其他人更容易注意到鋼箱。

其實卡奔塔利亞灣一直存在嚴重的海洋垃圾問題，澳洲海洋保護協會塑膠專案經理Shane Cucow表示，這個海灣為垃圾熱點，「我們看到海灣周圍的垃圾數量遠高於平均水準」，海灣位於全球洋流的邊緣，這意味著垃圾是從世界各地被帶到該地區。海事安全署在發現鋼箱後發出海上安全警告，提醒附近漁船在作業時要特別小心。
 

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