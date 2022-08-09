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前參謀總長：共軍有遠航能力　「台灣東部基地一點保障都沒有」

▲▼共軍,共機,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

▲共軍軍演。（圖／路透社）

記者皮心瑀／台北報導

大陸宣佈解放軍針對6個台海周邊區域進行演訓，造成台海局勢緊張。前參謀總長李喜明指出，此次共軍軍演有3意涵，目前美國已有弱化趨勢，如今中共已具備遠航能力，「台灣東部基地一點保障都沒有」。

李喜明分析，大陸這次軍演是長期累積，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台只是一個引子。透過這次行動，大陸展示出3個目的，首先，向美國、台灣與日本堅定表達一中原則，不可能退讓；第二，想把台灣怎麼樣，美國也無能為力；第三，創造新的台海現況。

李喜明說，外界從共軍演習範圍看到台灣被「包圍」，但如果真的封鎖作戰不是那樣做，封鎖作戰是個嚴肅的事情，不對稱作戰對封鎖作戰沒轍，但對弱勢國家來說，傳統作戰也解決不了封鎖作戰，以前台灣相對軍力不錯的時候，可以派出軍艦護航，但現在再給二十年時間，我方都整備不出這樣的軍力。

李喜明表示，美中台戰力已今非昔比，1996年中共國防預算是台灣的2倍，如今是22倍，而且從阿拉斯加會談、俄烏戰爭、《台灣政策法案》延後審查等，都可以看出美國有逐漸弱化的趨勢，「美國如果弱了，中共就越強大，提供中共非常大的信心」，而打破台海中線若常態化，兩岸就有可能擦槍走火。

李喜明強調，中共目前已經有遠航能力，他有航空母艦、轟6K、潛艦，「台灣東部基地一點保障都沒有」，而且越逼近領海、領空壓力越大，台灣在面臨敵人極大的狀況下，要想清楚，真正價值是避戰、嚇阻，這要靠實力、可信度、溝通，把實力展示給對方看，讓他知道你比我大，但想吃下我會付出慘痛代價。

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