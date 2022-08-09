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兒子升高中考差了　虎媽怒撕他「一整牆獎狀」：到底哪一步走錯了

記者趙蔡州／綜合報導

安徽阜陽一位呂姓母親疑似不滿兒子，初級中等教育畢業考試（簡稱中考）成績考差，無法進入重點高中就讀，盛怒之下把兒子貼滿牆壁的獎狀全部撕下，甚至激動到說出「滿牆的獎狀也沒能換取一個高中，到底是哪一步走錯了」、「乾脆早點出去打工算了」，影片一出立刻引發網友熱議。

▲▼兒子升學考失利 她氣炸怒撕「整牆獎狀」：哪步走錯？。（圖／翻攝自微博）

▲兒子升高中考差了，虎媽怒撕他「一整牆獎狀」。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，呂媽媽2日因為不滿兒子中考只考了523分（滿分750分），氣得把兒子貼滿牆壁的獎狀全部撕下，並崩潰說「滿牆的獎狀也沒能換取一個高中，到底是哪一步走錯了」。整個撕獎狀的過程被呂女拍下上傳微博，她還透露，孩子的爸爸不打算讓孩子繼續上學，乾脆早點出去外面打工算了。

影片曝光後，引發網友熱烈討論。呂女告訴媒體，兒子從小學到國一成績都不錯，獎狀是兒子每次考到好成績獲得的，直到國二起兒子的成績開始下滑，還養成了一些壞習慣。

呂女說，這次撕獎狀是為了激勵兒子繼續努力，當天拍攝影片前也有跟兒子說，撕下的獎狀也都有好好保存，「撕獎狀的時候，我告訴他，高中再把這一面牆貼滿」。至於丈夫說，不讓孩子繼續上學，只是一時的氣話。

▲▼兒子升學考失利 她氣炸怒撕「整牆獎狀」：哪步走錯？。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網友表示「自己就是一個普通人，卻接受不了孩子的普通」。（圖／翻攝自微博）

其他網友看了影片後表示，「有這樣的父母好窒息」、「自己就是一個普通人，卻接受不了孩子的普通」、「只有我覺得貼著才是激勵，撕下來反而是種否定嗎」、「真是瘋子」、「這種激勵，誰會要啊」、「好恐怖的父母」。

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