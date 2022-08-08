上海抗疫：最應當感謝2500萬上海市民

記者趙禕/上海報導

今年上半年遭到新冠疫情嚴重衝擊的大陸重要經濟大都會上海市，終於在8月7日。凌晨零點迎來全市疫情風險區「清零」的喜訊，對於上海艱苦度過疫情難關，上海市市長龔正今天在「上海這十年」主題新聞發佈會上表示，最應當感謝的是2500萬上海市民。

▲上海市市長龔正。（圖／記者趙禕攝）

今年新冠疫情的嚴重肆虐，不但使得上海全市封控了兩個月，經濟發展也受到很大的影響；從六月份解封以來，仍然陸續傳出零星的確診病例，部份高風險地區也再次封控，持續影響市民的正常生活；直到昨天凌晨所有疫情風險區全部清零之後，才真正迎來恢復正常生活的曙光。

上海市市長龔正感謝上海市 2500 萬市民在抗擊疫情期間，積極配合各項防控措施，嚴格自律，詮釋了同舟共濟、守望相助的深厚情懷，彙聚起同心抗疫、眾志成城的磅礴力量；他表示，未來在疫情防控上，該管的堅決管住，該保的堅決保住，要切實鞏固好來之不易的疫情防控成果，更加高效地統籌好疫情防控和經濟社會發展。

▲▼今年4、5月份上海全市大封控。（圖／記者趙禕攝）



▼封控期間上海市民配合持續的核酸檢測。（圖／記者趙禕攝）

而面對防不勝防的新冠病毒，龔正市長呼籲所有市民要繼續堅持「老三件」和「新三件」，「老三件」就是疫情爆發初期大力提倡的戴口罩、保持社交距離、和做好個人衛生，「新三件」則是累積防疫經驗中行之有效的定期測核酸、主動掃場所碼或數字哨兵、儘早接種疫苗的作法。而上海市政府也將進一步強化檢測哨、監測哨等「多哨聯動」，切實提高監測預警的靈敏性；同時配合流調隊伍2小時內抵達現場、4小時內完成流調核心資訊、24小時內初步查清基本情況並完成流調報告的「2+4+24」快速高效應急處突機制，持續做好科學防疫工作，兼顧保障市民生活和經濟發展。

▲上海市在全市街頭密集設立了許多核酸檢測站，讓民眾隨時可以前往做核酸檢測。（圖／記者趙禕攝）

▼進出公共空間也都需要配合掃場所碼或數字哨兵。（圖／記者趙禕攝）