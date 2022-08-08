葉文忠／8月4日　將軍抽車！

文／葉文忠

全球關注「裴洛西訪台」的中美博弈大戲上檔，果然捲起千堆雪，這戲果真精彩非凡，煞是好看。

裴洛西鬧得滿城風雨，來自民進黨透過金錢大力遊說而來，兩造都因選情不妙，齊拉老共助選，於是台灣搧風，美國點火，蔡政府食髓知味，興奮劑劑量越下越大，結果釀成圍台軍演，蔡政府果然厲害，一舉讓韭菜開花，六個瓣。



▲台灣被解放軍包圍軍演，是史無前例的台海危機。（圖／翻攝新華社）

六個場域的封島軍演，是八二三炮戰後60多年，兩岸最接近戰爭的時刻，六個點，台灣被內圍外切，甕中捉鱉，這是老共給美國的對話：想和我玩「看我有幾兩能奈的 『弱雞遊戲』」，可我真想玩的是「我就看你奈我何的 『關門打狗』」。原來，老共外交部發言人趙立堅說的「拭目以待」是這個意思，美國和蔡政府能聯手把台灣玩成鱉，我也是懵了。

大國對弈，比的是「心定」，會玩象棋的人，都知道有一步故佈疑陣，最後讓對手痛失大將的棋步，叫做「將軍抽車」，會引發這步棋的發生，說穿了，來自戰略遠見不足，可能只顧眼前局勢，也可能只顧貪吃一子，終於落入套路，被人廢了手腳。

要評中美對弈誰棋高一著，得先看看這兩種截然不同的人種，其文化薰陶出這兩群人如何玩戰術，中國文化五千年，朝代不斷演繹，本就是一部政治鬥術的歷史，中國自有一套思考哲學體系，支配著政治手段，深入戰略戰術，方能維繫國家生存，世代出現的兵法家，孫子、韓信、孫臏、鬼谷子、諸葛亮不可勝數，中國兵法早就藏在生活智慧裡，藏在隨手拈來的諺語成語中，聲東擊西、欲擒故縱、調虎離山等滿是戰術，更是生存哲學。

那麼美國人呢？雖然歷史沒那麼長，文化沒那麼厚實，那看看瘋什麼運動比賽也行，美國人最愛玩進攻遊戲，更愛蠻力衝撞的運動，籃球，橄欖球，拳擊，肌肉大者方能擁天下，不打到你倒下決不停手，而他們也透過傳媒透過好萊塢，宣揚著美國超級強權，是世界霸主，所以可管天下事，想想，到底誰比較好勇鬥狠？

美國為維持其單極霸權，拿著大棒全世界追人打，不斷進行裂解國家或是同盟，鄧小平帶中國沉潛韜光養晦，40年後，美國人猛然回頭，那個安靜的傢伙已經長成平視自己的巨人，立刻大棒轉向揮去。從貿易戰開始，一直都是美國對中國不斷出拳，對中國來說，兩岸統一雖是核心利益，卻從來不是當務之急，最大的勝利是整體國力超過美國的那一天，中國自古就玩武術講劍道，重在防禦，你不動，我不動，靜如處子，動如脫兔，你玩對撞直攻，我玩太極退一進二，美國每一重拳擊來，我雲手一翻，四兩撥千斤，順你的勢，巧力一帶，你就摔個四腳朝天，貿易戰如此，金融戰如此，科技戰如此，今日裴洛西危機亦復如是，看看裴洛西的飛行軌跡，這第一強權的議長，全世界都盯著她活像賊般的摸黑偷渡入台，要玩弱雞遊戲，不是更該從南海直穿台海才叫勇？

裴洛西一落地，新華社幾分鐘後就發布了解放軍進行圍島軍演的消息，內行看門道，美國當然看得懂，試想，如此規模的軍事動員，要在何地軍演？出動多少部隊？動用哪些武器？演訓哪些項目？洋流和天氣如何？那豈是短短幾分鐘就可以規劃設計好的？足證這劇本肯定早就寫好等在那裏，我讓一步給裴洛西降落，隨後進二步，將軍抽車。

將軍抽車，抽去了海峽中線，抽去了台灣領空領海，台灣被將軍，美國被抽車，台灣海峽正名為內海，然美國失信於前，老共則師出有名，台灣玩火自焚，燒得嗓啞頭麻，美國和台灣贏了嗎？

你不得不佩服老共這招「拭目以待」真高，攻心為上，卻又能將官與民分開處理，封島三天，對台灣人民生活其實影響不大，馬照跑舞照跳，著重心頭威懾「拿下台灣那天，解放軍就是這樣拿」，但你從面對疫情的態度便知，其實共產黨比民進黨更重視人命，若真要整台灣人民，何不玩個七天，封到斷電？

但對蔡政府，則一舉將民進黨打出原形，警報不敢發，狠話不敢說，掃把不敢拿，台灣活像個電宰豬，連叫聲都沒了，飛彈飛過頭頂，只有蔡政府和軍方知道，被日本公佈了，於是頭埋入沙喊著「一切都在掌握中亅，真能掌握的只那眼皮怎麼閉比較自然，負責蔡政府大內宣的三立新聞一個標：「無懼中共軍演！海軍飛彈部隊嚴密監控，全天候捍衛國人安全」是不是很兩光？整句話你找不到一個和捍衛有關的「動詞」，這就是蔡政府，真的只有舌頭還能動。

東岸演習場域目標美國，玩得是拒止威懾，東風飛彈精準落下，那是美國航母最愛停的地方，躲在中央山脈後監控台海，這演習就是告訴老美，若開戰看你還能躲哪？老共早看穿美國玩掏空一中，蔡英文玩台獨切香腸，一搭一唱，挑釁永遠會來，於是借力使力，退一進二，退二進三，你們連手再挑釁，那我就再進，這次趨近20公里，飛彈飛越台灣上空，下次呢，說不定殲20直接飛台北轉轉，你敢打嗎？

▲解放軍在台灣東岸的演習，是拒止威懾美國航母。（圖／路透社）



新一波制裁連發，制裁裴洛西家族與關係企業，外人看來不痛不癢，但對政客卻是化骨綿掌，企業為了中國市場，必然和裴家保持距離，就像前國務卿蓬佩奧下台後被制裁，等同斷了金主的路，堂堂國務卿如今只是個研究員，多麼淒涼。

華春莹回應軍演舌戰群媒「今天的中國不是100多年前任人欺負、任人宰割的舊中國」，也對日本不假辭色「日本對台灣問題上負有歷史罪責，沒有任何資格就涉台問題說三道四。」聽出名堂沒？一個多世紀前你們列強是如何侵略和蹂躪中國的，請安分點，不要白目到提供我報仇雪恥的機會。

出了多少拳都沒撂倒中國，以台獨“引戰”台海是最後陰招，藉以炮製烏克蘭模式拖垮中國，老共怎會不知老美這玩法？於是切斷與美軍事對話，這才是真正的弱雞遊戲開始，未來你再來家門口放火，任何擦槍走火便沒了防火牆，有膽自已進場玩，咱就來對撞看誰閃？

台灣是個本壘板，中美不管誰得分，釘鞋都是踩在你頭上，現下局面，和統的機會已沒了，蔡英文給老共的選項只剩武統，而裴洛西離台的那一刻，武統列車也按下啟動鍵，民進黨掃把準備好了嗎？

● 作者葉文忠的其他文章在他的個人部落格上，更多葉文忠的精彩好文請見《ETtoday新聞雲》，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，投稿請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。