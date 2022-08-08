共軍軍演持續中！　國軍「應處措施總整理」看這裡

▲共軍無人機侵擾金門，國軍發射信號彈。（圖／記者林名揚翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

大陸因不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，宣佈解放軍針對6個台海周邊區域進行演訓，原預定7日中午12點結束，但我國防部表示，目前共軍聯合軍事行動仍在持續中，而國軍相關應處措施8日也陸續公開。

國防部指出，中共在軍演之前，就已經展開認知作戰攻勢，自8月1日到8月8日12點止，共計272則，我方皆立即發布新聞稿及圖卡加以澄清。

另外，有關武力、兵力佈署，根據情次室整理，共軍聯合軍事行動採多機(艦)組合型態、以大兵力、持續性等，對我實施軍事威懾，演習概況如下：

(一)8月2日

中共新華社公布0804日至7日，在臺灣周邊海域開設6處禁航區。(其中2、3、6號禁航區進入我12浬)；另0803日中共於臺灣東部海域增開第7處禁航區。

(二)8月3日

中共於臺灣南、北及中線海空域從事聯合軍事行動。

(三)8月4日

1356時火箭軍，由浙江、福建、江西飛彈陣地對臺灣周邊海域航區，實施東風系列彈道飛彈射擊，合計11枚。

(四)8月4日至8日

中共機艦持續於我海空域實施聯合軍事行動，並利用無人機襲擾我東引、馬祖及金門地區。

我方相關作為，作計室則整理如下：

(一)8月2日

派遣兵力對應共軍。

(二)8月3日

國軍下令自8月4日0800時國軍進入加強戒備、陸軍戰備部隊提升為特遣隊；海、空軍增加機動待命艦及地面警戒機。

(三)8月4日至7日

1、防空飛彈陣地再增加五個連，提升警戒姿態，完成整備，本部於第一時間掌握並研判軌跡與落彈點，並立即完成攔截導彈準備，當掌握導彈落點後，判明對本島無影響，故無發放防空警報。

2、對逾越中線之共機，以無線電廣播驅離踰越機，並派遣北部及南部戰機起飛對應；海軍則派遣偵巡艦併航監控共艦，並下令機動待命艦出港支援驅離；防空部隊提升防空飛彈及岸置反艦飛彈警戒姿態。

3、外島依「一點生變、連鎖反應、全面制變」要領，保持高度警覺，即時應變部署；防區部隊運用信號彈告警，戰備部隊進入守備位置警戒。

至於陸方網路攻擊一事，通次室說明，資安防護系統偵測到網路統流量超出警戒值後，便立即啟動應變機制，由應變小組進行追查，搜獲多個可疑電腦網址(IP)瞬間對國防部全球資訊網送出大量連線要求，導致網路流量超出上限，造成服務短暫中斷，民眾無法瀏覽國防部全球資訊網資訊。應變小組確認可疑電腦網址(IP)為攻擊來源後，立刻以防火牆阻絕攻擊網址(IP)，並運用流量清洗措施，同步疏導網路流量。